影／太神奇！快速道上保麗龍耍特技 2度彈車外還能再回去

一輛小貨車昨天行經彰化縣台61線快速道芳苑路段，車內保麗龍箱子竟掉下車，又彈回來，連續兩次，被後方車輛行車記錄器拍到po上彰化踢爆網，網友們直呼「這也太神奇了吧」，雖保麗龍又彈回車上，但警方表示，依道路交通處罰條例規定仍需罰三千元以上、六千元以下罰鍰。

好神奇，保麗龍箱子竟落地兩次還能自己跳回車上！昨天下午這輛貨車的保麗龍彈回車上的影像被PO上網後，彰化縣警局交通隊組長汪振豪表示，這輛貨車查出是行駛在台61線芳苑路段，而貨物未依規定覆蓋與綑紮已觸犯道路交通處罰條例需處三千元以上、六千元以下罰鍰。

但保麗龍箱掉落地上，又彈回車上，並未落在地上，也要被罰嗎？汪振豪說，車輛行駛在快速道路若未綑紮好貨物是更危險的，所以處罰比在一般道路更重，雖這輛小貨車的保麗龍箱又彈回車上，但未依規定綑紮好貨物已是違規事實。