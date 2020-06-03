因海巡署長是嘉義人？ 海巡首艘4千噸嘉義艦成話題

海巡署4000噸級海巡艦中的首艘艦，昨天蔡英文總統主持命名暨下水典禮，海巡艦以「嘉義」命名，海巡署長陳國恩是嘉義人，引起話題，網友也為命名熱烈討論，有網友說，清朝打敗海賊蔡牽，官位最高官拜太子太保的王得祿就是嘉義人，但有網友不以為然說，「我們是清國奴嗎？」

海巡署說，4000噸級艦是海巡有史以來噸位最大的艦艇，海巡艦是國家主權及國力的延伸，艦名以具有台灣主權意象的名稱加以命名，目前海巡艦也有其他縣市命名。

嘉義艦下水典禮，立委陳明文開心在臉書貼出觀禮照片，嘉義縣市藍綠重要政治人物都出席。海巡署說，首艘4000噸級海巡艦下水後，預計用半年的時間進行各項海上測試，若一切順利符合海巡署的要求標準，首艘艦將在年底交艦服役。

嘉義艦雖以城市主權象徵命名，適海巡署長陳國恩是嘉義縣六腳鄉人，陳國恩警官學校44期第一名畢業，犯罪防治研究所博士，曾任警政署長、國安局副局長，去年2月19日轉任海洋委員會常務副主委兼任海巡署長，首位嘉義艦命名適在首位嘉義出身署長任內，傳為美談，嘉義人分享光榮 。