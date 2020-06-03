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消防員吳建成有顆金頭腦 用手機就能遙控水車出水救災
消防人力不足是救災最頭痛的問題，高雄市消防單位窮則變，導入科技發明出能夠遠距遙控水廂車出水的電子裝置，省去消防員來回奔波的時間與體力耗損，另拜科技之賜，也結合無人機進行空中水域監測，提升汛期救災戰能。
消防人力不足，現職人員勤務加重，尤其在消防替代役退出後，救災人力更為吃緊，救災人員出勤時，一人控制兩台消防車出水是常見狀況，控制員往往需來回奔跑控制出水，且協助運送前線救災成的裝備器材，耗損體力也可能影響救災時間。
高雄市路竹分隊隊員吳建成發揮「金頭腦」，利用現有的電源、無線電盒、線路等材料改裝水廂車，利用遙控器就能遠端操控幫浦加減壓控制水車出水，大大提升救災效能，解決人力吃緊問題。
吳建成表示，他是因緣際化下在網路發現四迴路智能控制開關可以進行遠端控制，於是著手改裝分隊的水庫車。加裝的智能控制開關，配合救災平板的wifi環境，再搭配智能控制開關出品的APP，消防員利用自己的手機在60公尺外就能操控水車幫浦的加減壓，科技救災除能提高人力效能，同時也能確保消防人員的救災安全。
另高雄市消防局第五大隊因應汛期，也啟用無人機監控水域，加強搜救效率。第五大隊長邱榮振說，五大隊轄區海岸線綿長，每年戲水人數眾多，興達港情人碼頭、濱海遊樂區及魚塭、滯洪池等區域，溺水機率增高，為此隊部啟用無人機進行空中監測，視野更加廣闊。
高雄市消防第五大隊1日及2日在永安區永新漁港海域辦理兩梯次「游泳、IRB訓練暨潛水複訓」，搭配充氣式動力艇及水上摩托車等救生器材加強潛水救災訓練外，也訓練無人機操控技能。
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