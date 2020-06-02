林口分局6警涉偽造文書 2人交保4人請回

新北市林口分局傳多名員警為求功獎，將不是巡邏查獲的通緝犯謊報成巡邏時查獲，浮報「線上立破」獎勵。記者柯毓庭／攝影 新北市林口分局傳多名員警為求功獎，將不是巡邏查獲的通緝犯謊報成巡邏時查獲，浮報「線上立破」獎勵。警政署政風室收到檢舉，報請新北地檢署指揮後，今前往分局約談相關官警，調查後認定6名警員涉嫌偽造文書，移送檢方複訊後，游姓、楊姓2名警員分別以5萬元和1萬元交保，其餘4名被告均請回。

據調查，員警查獲不法案件均有功獎，如果是線上巡邏或協助排解狀況意外時查獲（俗稱「線上立破」），會再記一支嘉獎，涉案員警就是將一般查獲案件改成「線上立破」而被人檢舉偽造文書。

警政署今前往分局調取資料，發現涉案人都是泰山區某派出所的員警，而且從2018年開始就有人浮報嘉獎，狀況都是將查獲通緝犯案件當成巡邏時查獲，以符合「線上立破」辦法，藉此獲取多一支嘉獎。政風人員約談該派出所任歷任所長和員警後，認定6名員警嫌疑重大，詢問後依偽造文書罪章的公務員登載不實罪移送新北地檢署複訊。