三線路昔日藏春色連警察局長也被攬客 暗夜火警成話題

今晚發生火警的嘉義縣水上鄉台一線縱貫公路旁的「三線路」私娼寮，6、70年代豔名遠播，當時媒體大肆報導，加上攬客囂張，連路過的警察局長也不放過，經警方站崗、密集巡邏及取締式微，但地方人士懷疑，可能仍有少數色情業偷偷關起門營業，與警方捉迷藏。

地方人士指出，水上鄉龍德村台1線與通往鹿草鄉舊167線的交會處附近，早期南來北往的司機在該處休息，私娼寮色情業應運而生，高速公路及快速公路通車後，逐漸沒落，80年左右，色情業引進「泰國浴」，再度擦亮招牌，尋芳客絡繹不絕。

新鮮感過後沈寂，業者引進年輕賣淫女子，晚上跑到慢車道搖手招攬過往司機，警方面子掛不住，當時的水上警分局 員警24小時站崗，不讓客人上門，有一天警察局長座車經過，還遇上女子招攬，色情業囂張，氣得局長下令全面性取締。