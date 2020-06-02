省道台一線水上鄉三線路 昔日私娼寮連棟透天厝火警

嘉義縣水上鄉台一線龍德村十一指厝三線路，昔日知名的私娼寮，晚間近9點發生火警，2棟連棟鐵皮加蓋屋燃燒，熊熊大火一發不可收拾，延燒4間。消防局獲報出動大批消防車及消防人員灌救，消防人員搶救近半小時，控制火勢，清理火場，未發現人員受困。

地方人士說，「三線路」早期是省道台一線交通要道，南來北往的貨車司機常在此處休息，休息變成「QK」，形成風化場所。在1970至1980年代豔名遠播，警方大力取締色情行業，色情業避風頭。