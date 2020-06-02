省道台一線水上鄉三線路 昔日私娼寮連棟透天厝火警
嘉義縣水上鄉台一線龍德村十一指厝三線路，昔日知名的私娼寮，晚間近9點發生火警，2棟連棟鐵皮加蓋屋燃燒，熊熊大火一發不可收拾，延燒4間。消防局獲報出動大批消防車及消防人員灌救，消防人員搶救近半小時，控制火勢，清理火場，未發現人員受困。
地方人士說，「三線路」早期是省道台一線交通要道，南來北往的貨車司機常在此處休息，休息變成「QK」，形成風化場所。在1970至1980年代豔名遠播，警方大力取締色情行業，色情業避風頭。
路旁許多透天厝無人居住，但地方人士疑有色情業暗中媒介經營，防疫期間關門。晚間大火從連棟加蓋透天厝燃燒，火場離水上消防分隊只有300多公尺，消防分隊獲報馬上出動救火控制火勢，差距20多公尺，險些延燒一間瓦斯行，失火原因警方調查中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言