台南市南區新仁路傳出氨氣外洩 冷凍廠關機改善

台南市南區安平工業區新仁路附近，今晚7點多傳出氨氣外洩，消防局接獲民眾報案後派出消防人車前往了解，有消防員在該地區聞到些微氨氣味，覺得不舒服未送醫。消防人員協調新仁路一家冷凍廠把機器關閉後，現場氨氣氣味變小已控制改善。

台南市消防局救災救護中心，今晚7點多接獲民眾報案，在新仁路一帶聞到氨氣，消防人員獲報後逐一詢問當地多家冷凍工廠。消防人員晚間7點30分，在新仁路附近聞到的氨氣已達人體不適的程度。