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台南市南區新仁路傳出氨氣外洩 冷凍廠關機改善

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區安平工業區新仁路附近，今晚7點多傳出氨氣外洩，消防局接獲民眾報案後派出消防人車前往了解，有消防員在該地區聞到些微氨氣味，覺得不舒服未送醫。消防人員協調新仁路一家冷凍廠把機器關閉後，現場氨氣氣味變小已控制改善。

台南市消防局救災救護中心，今晚7點多接獲民眾報案，在新仁路一帶聞到氨氣，消防人員獲報後逐一詢問當地多家冷凍工廠。消防人員晚間7點30分，在新仁路附近聞到的氨氣已達人體不適的程度。

現場氨氣味道雖尚未達到疏散人群程度，但救災人員為求慎重、已請消防局勤務中心轉通報市府環保局和環保署毒災事故專業諮詢中心派員到場檢測洩漏源頭。消防人員最後協調新仁路1家冷凍廠把機器關閉後，現場氨氣氣味變小，情況改善。

台南市南區安平工業區新仁路附近，今晚傳出氨氣外洩，消防人員協調一家冷凍廠把機器關閉後已改善。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區安平工業區新仁路附近，今晚傳出氨氣外洩，消防人員協調一家冷凍廠把機器關閉後已改善。記者黃宣翰／翻攝

事故 消防員 環保署

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