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放學驚魂！補習班遊覽車車禍 20多名學童有驚無險

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

今天放學尖峰時刻，高雄市某家美語補習班雇用的遊覽車正沿途接學童，沒想到通過楠梓區大學23街、26街口時，與同樣要通過路口的砂石車發生碰撞。遊覽車車頭受撞擊，明顯凹陷碎裂，遊覽車上1名年輕女老師受輕傷，幸好20多名學童都沒有大礙。具體肇事責任有待警方調查釐清。

據了解，車禍地點就在援中國小附近，由於該學區周邊小學學童放學後，大多都會到一家美語補習班受安親課輔；事故遊覽車今天下午4點多也是準備沿途到各學校接學童到補習班，不料卻意外發生車禍事故。

警方初步了解，63歲邱姓遊覽車司機沿大學26街東向西行駛，正準備通過交岔路口時，一輛砂石車也正通過大學23街，遊覽車右前車頭就迎頭與砂石車左車身碰撞，車頭碎片散落事故現場。警、消據報到場，經檢傷，遊覽車邱姓司機、砂石車41歲林姓司機都無大礙，遊覽車上23歲女老師受傷送醫，其他20多名國小學童平安無事。

警方對林姓、邱姓司機酒測，並無酒精反應，但因為事故路口屬於無號誌路口，具體肇事責任有待警方鑑定研判。警方也再次呼籲，通過路口時務必在標線前停、讓，避免發生交通事故。

高雄市某家美語補習班雇用的遊覽車正沿途接學童，沒想到通過楠梓區大學23街、26街口時，與同樣要通過路口的砂石車發生碰撞，幸好車上學童無大礙。記者賴郁薇／翻攝
高雄市某家美語補習班雇用的遊覽車正沿途接學童，沒想到通過楠梓區大學23街、26街口時，與同樣要通過路口的砂石車發生碰撞，幸好車上學童無大礙。記者賴郁薇／翻攝

遊覽車 事故 砂石

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