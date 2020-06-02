BB彈射擊路人 涉案人落網竟稱「好玩」

高雄市三民區大順一路某賣場前，5月底連續有賣場員工遭BB彈射擊，警方追查發現，案發時有同輛白色轎車出現，懷疑開車的人涉案，尋找到車主後，查出車已借給劉姓男子，警方昨天才在高雄市左營區劉的住處，查捕劉到案，並搜出空氣槍及1袋BB彈，劉竟稱開槍是「因為好玩」。全案由警方依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，劉姓男子（23歲）5月31日開朋友的白色轎車，經過高雄市三民區大順二路與和順街口，涉嫌持空氣槍朝潘姓男子（33歲）射擊BB彈，致潘的左肩受傷。在附近賣場工作的潘姓男子報警後，提及1名女同事在前1天，也曾在賣場外遭人射擊BB彈打中手臂，因沒受傷才未報警。

高雄市警三民二分局據報，調閱相關監視器及路過車輛行車紀錄器，發現潘及女同事連續2天遭BB彈打中，當時都正好有同1輛白色轎車經過，懷疑開白色轎車的人涉重嫌，昨天追查出白色轎車車主，車主才提及車子借給朋友劉姓男子。