通緝慣竊偷遍台北市 理髮理一半栽在休假警手上

48歲蕭姓男子偷遍台北市，先前警方依法通知他卻遲未到案，遭檢方通緝；蕭男4月起在萬華區流竄行竊，接連犯下5件竊案，再次遭警方鎖定，上個月底他在一間理髮店內理髮時，被一名黃姓休假警員撞見，逃跑後被線上警網攔截逮捕，詢後依法移送台北地檢署歸案。

警方調查，蕭男是台北市知名慣竊，全市14個警分局幾乎全有他的犯案紀錄，先前警方依法通知其到案，他因遲遲未到案，於4月8日遭到通緝。今年4月至5月間，蕭男在萬華區接連犯下5件住宅竊盜案，他以門禁相對鬆散的公寓大樓作為目標，逐層尋找容易破壞的民宅大門，破門入室行竊，包含現金、筆電、紀念幣等，初查被害人總財損約70萬元。

據了解，蕭男5月31日下午在長泰街19巷內一間家庭理髮店中理髮，正值休假的轄區萬華分局西園路派出所警員黃世祥碰巧路過店外，黃員見蕭男十分眼熟，正準備進到店內確認身分，蕭男就拔腿逃逸，黃員見狀立刻上前追逐，並沿途請路旁民眾協助報警，請求警力支援。

經民眾及黃員報案呼叫支援，鄰近的東園、青年、西園所線上警力同時到場圍捕，順利循線於長泰街、萬青街口將蕭男壓制逮捕，詢後依法移送北檢歸案。