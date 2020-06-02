設定自駕功能打瞌睡全都錄 網驚：好險沒在他前面

彰化縣網路社群「彰化踢爆網」今天PO出短影片，片中一名軍人疑似設定自駕卻大打瞌睡讓車子「自己走」，網友驚呼連連。國道三隊接獲影片並檢視，研判影片在中山高北斗段拍攝，將先裁罰駕駛人涉嫌危險駕駛6000元到2萬4000元，國道三隊也會循線找出原PO，說明拍攝日期和時間，以便開立罰單。

國道三隊表示，影片中的駕駛人打瞌睡，車子繼續行駛無礙，疑似是設定自駕功能，警方無從辨識駕駛人清楚面貌，從衣著判斷他穿軍裝，因此根據影片露出的車號，先依法處罰車輛所有人危險駕車，吊扣牌照3個月，如果不是車主駕駛，可向監理單位舉證免罰。

國道三隊又表示，當時若非車主駕車，警方將追查駕駛人，因影片是和這輛白色轎車並行的另一輛車車裡乘客拍攝，警方也會找原PO提供拍攝日期和時間，查明當時的行車狀況。