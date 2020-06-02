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不重蹈北市錢櫃大火覆轍 新北全面稽查11場所不合格

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導

台北林森北路錢櫃KTV大火讓社會重視消防安全議題，為強化場所公共安全，新北市政府針對轄內145間特定規模大眾娛樂消費場所，進行2個月全面稽查，新北市工務局指出，截至5月底已稽查77處場所、11處不符合公安檢查項目，不合格率約1成4，針對不合格場所已張貼標誌來警示民眾，未來將持續進行稽查。

新北市日前修訂公安稽查機制並落實查察場所施工所需的消防防護計畫，自今年5月起針對145間大型賣場、百貨公司、連鎖大型視聽歌唱場所、電影院及錄影帶播映（MTV）及複合型場所等地點加強稽查。

截至5月底稽查結果顯示，完成稽查的77處場所有11處不符合7大公安檢查項目規定，還有2處場所擅自施工，已要求業者即刻停工並實施不定期抽查，以維護場所安全。

工務局指出，11間不符合規定的場所有7間為複合型場所、3間大賣場、1間KTV，皆發生包含防火門毀損、無法自動回歸、設鎖、堆置雜物等防火門缺失，以及未辦理建築物公共安全檢查簽證及申報等情形。

針對被張貼不合格標誌的場所，將要求業者限期改善，除以書面方式提送改善資料至工務局審查外，後續還會排勘確認改善完成，才能撤除不合格標誌。

審查期間發現業者擅自撕毀或隱匿不合格標誌的情況，將依刑法規定究辦；若業者有擅自施工行為，將會要求停工，並通知消防局確認消防安全，且不定期抽查，若仍繼續施工，將依建築法處新台幣6萬至30萬罰鍰。

工務局表示，全面公安稽查作業預計在6月底前完成，經檢查且符合規定的業者應繼續維護場所安全，而不符合者則應立即改善，呼籲業者切勿挑戰市府決心，市府也將持續落實查核公安重點項目，強化機關橫向聯繫，提供民眾良好、安全的消費環境。

新北市政府針對轄內特定規模大眾娛樂消費場所，進行全面稽查強化場所公安。圖／新北市工務局提供
新北市政府針對轄內特定規模大眾娛樂消費場所，進行全面稽查強化場所公安。圖／新北市工務局提供
若不符合7大公安稽查項目規定業者，場所將張貼不合格標誌警示民眾。圖／新北市工務局提供
若不符合7大公安稽查項目規定業者，場所將張貼不合格標誌警示民眾。圖／新北市工務局提供
新北市政府針對轄內特定規模大眾娛樂消費場所，進行全面稽查強化場所公安。圖／新北市工務局提供
新北市政府針對轄內特定規模大眾娛樂消費場所，進行全面稽查強化場所公安。圖／新北市工務局提供

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