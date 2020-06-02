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高屏大橋一男子意外墜河 警消救人
屏東縣政府消防局今天中午接獲民眾報案稱，有民眾於高屏溪高雄端河邊釣魚時，聽到疑似有人從高屏大橋上墜落高屏溪，消防獲報後立即派人前往救援，所幸該名男子摔落後意識清楚，並由搜救人員將他從橋墩沙洲旁救起，隨後送往寶建醫院救治。
據了解，黃姓男子（28歲）今天中午12時許，獨自到高屏大橋上，不明原因意外墜落，所幸高屏溪河邊釣魚的民眾察覺疑似有人落水，立即通報警察、消防前往協助。
警消獲報後，由屏二分隊及特搜大隊共出動7車1艇14人前往救援，到場後發現黃男意識清楚，摔落在高屏大橋的橋墩沙洲旁，於是搜救人員，利用吊掛下降至沙洲，並將他包紮固定後拉上橋面。
經過搜救人員初步檢查，黃男並無明顯外傷，他只向醫護人員表示，墜河後感到頭痛與胸悶，待搜救人員將他拉上橋面後，便立即送往寶建醫院就醫。根據目擊者說法，事發當時現場並無任何交通工具，至於為何會發生墜橋意外，警方仍在釐清中。
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