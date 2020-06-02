快訊

移工成新一波群聚感染？馬國「防疫不平等」下的大逮捕

轎車闖竹南香山間平交道遭撞 西線持續封鎖中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高屏大橋一男子意外墜河 警消救人

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣政府消防局今天中午接獲民眾報案稱，有民眾於高屏溪高雄端河邊釣魚時，聽到疑似有人從高屏大橋上墜落高屏溪，消防獲報後立即派人前往救援，所幸該名男子摔落後意識清楚，並由搜救人員將他從橋墩沙洲旁救起，隨後送往寶建醫院救治。

據了解，黃姓男子（28歲）今天中午12時許，獨自到高屏大橋上，不明原因意外墜落，所幸高屏溪河邊釣魚的民眾察覺疑似有人落水，立即通報警察、消防前往協助。

警消獲報後，由屏二分隊及特搜大隊共出動7車1艇14人前往救援，到場後發現黃男意識清楚，摔落在高屏大橋的橋墩沙洲旁，於是搜救人員，利用吊掛下降至沙洲，並將他包紮固定後拉上橋面。

經過搜救人員初步檢查，黃男並無明顯外傷，他只向醫護人員表示，墜河後感到頭痛與胸悶，待搜救人員將他拉上橋面後，便立即送往寶建醫院就醫。根據目擊者說法，事發當時現場並無任何交通工具，至於為何會發生墜橋意外，警方仍在釐清中。

一名黃姓男子（28歲）今天中午12時許，因不明原因從高屏大橋上墜落，警消獲報後立即到場救援。記者陳弘逸／翻攝
一名黃姓男子（28歲）今天中午12時許，因不明原因從高屏大橋上墜落，警消獲報後立即到場救援。記者陳弘逸／翻攝

高屏溪 屏東縣政府 警察

延伸閱讀

高屏溪攔河堰 回饋金分配惹議

南化水庫聯通管線漏水 大高雄逾10萬用戶停水23小時

高屏溪濁度飆高影響高雄用水 伏流水發揮「神救援」

影／工人受困暴漲大漢溪沙洲 爬上怪手求救險象環生

相關新聞

汐止25歲女騎士紅燈煞車 遭公車撞飛骨折險碾過

黃姓男子上午駕駛公車行經新北市汐止區，衝撞前方許姓女子騎乘的機車，許腳踝骨折被送醫，沒有生命危險，警方查出許煞車等紅燈，...

竹南香山間平交道轎車侵入遭撞 列車班次受影響

苗栗縣竹南及新竹市香山間鹽水平交道，下午3點53分時發生小轎車闖入，遭2538次彰化開往北湖的區間車撞及，現場無人受傷，...

不重蹈北市錢櫃大火覆轍 新北全面稽查11場所不合格

台北林森北路錢櫃KTV大火讓社會重視消防安全議題，為強化場所公共安全，新北市政府針對轄內145間特定規模大眾娛樂消費場所...

高屏大橋一男子意外墜河 警消救人

屏東縣政府消防局今天中午接獲民眾報案稱，有民眾於高屏溪高雄端河邊釣魚時，聽到疑似有人從高屏大橋上墜落高屏溪，消防獲報後立...

影／南投消防局救護車載患者 失控撞斷電線桿

南投縣名間鄉今傳救護車撞電線桿事故，當時當地消防分隊接獲民眾急病通報，隨即派遣救護車輛馳援，未料在運送病患過程中，車輛失...

疑路口未減速車禍 69歲婦人傷重不治

今天清晨5時51分，花蓮市發生一起死亡交通事故，69歲賴姓婦人騎機車、與60歲開計程車陳姓男子，在林森路與鎮國街路口發生...

笑氣氾濫無法可管？ 桃衛生局擬自治條例送審

桃園市中壢區近日有民眾反映，興南路上經常出現吸食笑氣使用的黑色塑膠管，疑似遭隨意丟棄於路旁的樹蔭圍籬內。桃園市去年發生三...

北市警當街抓詐嫌 跑200公尺嫌犯不支被壓制

台北市大安警分局日前接獲報案，轄區內有民眾被「猜猜我是誰」的手法詐騙，警方立即成立專案小組追查。

1歲半女童插上門栓 阿嬤頂樓收棉被回不了家忍痛破門

基隆市在家照顧1歲半孫女的阿嬤，近午上頂樓收棉被，只帶上門未上鎖就上樓，結果被關在屋外，獨留女童在家中。阿嬤找來鎖匠打不...

新莊員警騎車外出稽查交通 慘遭左轉車撞上疑肋骨骨折

67歲蘇姓男子今天上午9時許開車外出時，在新北市新莊區瓊林路撞上騎乘警用機車直行的交通分隊林姓警員，造成員警下巴撕裂傷、...

警壓制民眾斷腿引爭議 官司拖2年未果

桃園市大園分局28歲林姓警員傳出2年前在新北市蘆洲分局任職期間，曾發生處理車禍過程疑似壓制踢斷當事人左腳事件至今未處理，...

花甲怪伯伯潛入民宅什麼都不拿 警將傳喚他說明

一名家住台中市的六旬男子，最近到彰化縣埔心鄉破壞民宅門鎖，進入後空手而出。民宅雖未損失財物，但陌生人入侵，鄰里居民心理壓...

熱門新聞

開自動輔助撞貨車 特斯拉駕駛誤認會「自動煞車」

未繫安全帶？男駕賓士CLS63自撞國3護欄 拋出車外慘死

重機情侶雙亡 母淚：女兒出門前問「我今天漂亮嗎？」

新莊員警騎車外出稽查交通 慘遭左轉車撞上疑肋骨骨折

遊客疑逆向肇事 台11線小馬路段隔8天又出撞況

影／南投消防局救護車載患者 失控撞斷電線桿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。