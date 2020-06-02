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影／南投消防局救護車載患者 失控撞斷電線桿
南投縣名間鄉今傳救護車撞電線桿事故，當時當地消防分隊接獲民眾急病通報，隨即派遣救護車輛馳援，未料在運送病患過程中，車輛失控自撞路旁電線桿，救護車車頭受損，所幸車上人員及患者均無礙，詳細肇事原因仍待調查釐清。
南投縣消防局指出，今天近午約11時52分獲報名間有民眾因病不適，當下隨即調派當地松柏嶺分隊前往載運送醫，未料成功接到患者卻在送醫途中，不慎擦撞路旁電線桿，車上人員受到驚嚇，但無傷，當下調派鳳鳴分隊將原患者送醫治療。
據了解，肇事的救護車當時載著患者從名間往南投市區方向欲將其送往醫院，行經南田路時，整輛車卻突然往道路右側偏移，之後直接撞上路旁電線桿，因撞擊力道太大，電線桿斷成兩段，且碎成多截，車頭嚴重毀損，幸未衝入水溝或農田。
南投縣消防局表示，事發當下，隊員就隨即回報，初步瞭解，車上人員及病患均為因此受傷後，先行調派鄰近分隊救護車支援，相關責任後續會再瞭解，也已交由警方調查；警方則表示，肇事係因車輛機件故障或駕駛操控不慎仍待調查釐清。
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