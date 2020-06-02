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疑路口未減速車禍 69歲婦人傷重不治

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

今天清晨5時51分，花蓮市發生一起死亡交通事故，69歲賴姓婦人騎機車、與60歲開計程車陳姓男子，在林森路與鎮國街路口發生車禍，只見雙方經路口都沒有減速，計程車直接撞上賴婦，經緊急送醫後仍傷重不治，肇事責任由警方釐清中，警方呼籲用路人行經路口一定要減速，避免發生車禍。

花蓮警分局表示，今天賴姓婦人騎乘普通重機，沿鎮國街從東往西直行，陳姓男子所駕駛的計程車，正沿林森路由北往南直行，雙方在路口發生車禍，除了機車被撞爛，計程車車頭也損壞，賴婦更身受重傷，經救護車送醫急救後，不幸傷重死亡。

由於清晨該路口號誌尚未轉換為紅綠燈，仍是閃光號誌，警方初步調查肇事原因，兩車行經路口均未減速，才發生死亡車禍案件，經查雙方都沒有酒駕，也有合格駕照， 肇事責任後續由員警調查釐清。

警方呼籲駕駛人，行經閃光號誌路口時，不論是支線道或幹線道，都一定要減速慢行，才能避免交通事故發生。

69歲賴婦與60歲陳姓男子經路口疑均未減速，計程車撞上機車，導致賴婦傷重不治。圖／警方提供
69歲賴婦與60歲陳姓男子經路口疑均未減速，計程車撞上機車，導致賴婦傷重不治。圖／警方提供

計程車 車禍 事故

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