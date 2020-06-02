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笑氣氾濫無法可管？ 桃衛生局擬自治條例送審
桃園市中壢區近日有民眾反映，興南路上經常出現吸食笑氣使用的黑色塑膠管，疑似遭隨意丟棄於路旁的樹蔭圍籬內。桃園市去年發生三起吸食笑氣致死的案件，衛生局日前邀集相關局處擬定「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例草案」，研議透過詳實登記購買人、購買數量、用途資訊等措施，避免有害氣體遭民眾濫用，後續將送法規會審查。
當地興和里長劉巫銀梅也抱怨，塑膠管遭丟棄次數頻繁，不清楚塑膠管用途，但影響環境衛生及美觀，自己經常要前往清理。桃園市府日前著手擬定「桃園市特定氣體不當使用防制自治條例草案」，市議員謝美英近日也於議會質詢上，關心桃園笑氣濫用狀況，呼籲加速自治條例草案的進度，減少不幸發生。
對此，衛生局表示，日前邀集經發局、觀旅局、警察局及教育局等相關單位，召開第1次研商會議，研擬自治條例方向包括，笑氣及未來評估認為遭不當使用可能造成身心危害的氣體，經公告後，需詳實登載購買人及其機構團體、公司資料、所購品量、用途及販賣日期詳實登載簿冊備查；無正當理無故持有，需提具工廠、商業登記或相關資料佐證。
另外，建立旅宿業及特殊娛樂業通報責任，如發現或知悉場所內有人施用或持有，應通報警察機關處理；管制氣體容器外觀應於明顯處標示「此產品僅限於專業人士指導下使用」等警語。後續將送桃園市法規會審查。
中壢分局興國所長甘博倫表示，笑氣非毒品，單純持有不構成犯罪，除非確實有吸食，警方可依社會秩序維護法開罰，近日也將針對興南路上特定區域加強巡邏。他也指出，吸食者會將裝有笑氣的鋼瓶，以塑膠管將笑氣灌入汽球後吸食，通常臨檢時只要發現民眾正在吹汽球，就有吸食笑汽的跡象。
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