大林40餘歲男子喝酒鬧事 當街拿七星劍亂揮

嘉義縣大林鎮40多歲劉姓男子昨晚7時許喝醉酒，手上拿著一把疑似刀子的物品在位於新興街的老人活動中心與民權路口亂揮，被路過民眾拍下，並分享到地方臉書社團，過沒多久警方到場，將男子帶回派出所。

事發地點接近大林後火車站夜市，民眾擔心劉男會傷害路過兒童，發文提醒鎮民注意，還有人於發文底下留言表示，這裡常有流浪漢騎腳踏車等紅燈會突然發瘋，邊騎腳踏車邊拿刀亂揮。

昨天晚間劉男與人行道旁的遊民喝酒後，拿著腳踏車上乩童用的七星劍跑到大馬路上亂揮，並說自己是神明附身，警方到場後，才乖乖走回人行道，被警員帶回派出所進行保護管束，約1個小時後酒醒才讓他回家。

據了解，劉男為派出所常客，職業為工人，雖本身人不錯，但只要一喝酒就會意識不清鬧事，曾因喝完酒破壞公家建築的玻璃被移送法辦。

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