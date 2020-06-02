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北市警當街抓詐嫌 跑200公尺嫌犯不支被壓制
台北市大安警分局日前接獲報案，轄區內有民眾被「猜猜我是誰」的手法詐騙，警方立即成立專案小組追查。
警方日前發現陳姓車手（63歲）前往新北市板橋區提款，警方立即埋伏逮人，起獲贓款15萬元。警方從被逮陳嫌手機取得上、下游車手資料與位置，再次行動逮捕陳姓（64歲）與林姓（35歲）兩嫌，查扣贓款9萬多元。
警方逮捕的3人都有贓款，警方推測嫌犯將交款給「收水」頭的幹部，因此讓3人和馮姓收水頭（33歲）聯繫，相約在北市萬華區西園路一帶交錢，馮嫌現身後，警方立刻上前抓人，馮嫌轉身就跑，警方追趕約200公尺，將馮嫌壓制在地，並搜出50萬現金贓款。
大安警分局指出，這次為瓦解詐騙集團，警方持拘票一口氣連續拘提詐騙集團4名成員，角色包括車手、收水、集團幹部等，現場查扣新台幣約80萬元、提款卡、手機等物。
由於警方破獲的詐欺集團為3人以上集團實施詐術，具「持續性」、「牟利性」等特性，符合修正後的組織犯罪條例，因此大安警分局將該集團依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
大安警分局今年到現在，已查獲收簿手32名。警方呼籲民眾，詐騙集團以猜猜我是誰假冒親友借錢詐騙，請牢記「1聽」（仔細聽電話內容，注意有無詐騙關鍵句）、「2掛」（掛斷電話）、「3查證」（撥165反詐騙專線）口訣，以防止遭歹徒詐騙。
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