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判別腳印追捕山老鼠 警林合作人贓俱獲

中央社 / 台東縣2日電

警方與林務局聯手出擊，抓到山老鼠慣犯，林務局關山工作站深山特遣隊員機警，從犯嫌遺留山區泥土地面的腳印判斷，以口袋戰術人贓俱獲。

台東縣警察局關山分局今天表示，5月底進行為期3天的山域治安訪查，碰巧與林務局關山工作站的深山勤務同時舉行，目的都是維護山林治安，透過實赴山區勤務打擊不法案件。

關山分局指出，能順利擒拿陳姓通緝犯，主要是林務局關山工作站深山特遣隊員的機警，從犯嫌遺留在山區泥土地面的腳印新舊程度及方向判斷，山區內有不明人士出入。

正當特遣隊員正跟著腳印追查時，突然有一個身影從樹林中快速奔跑離開，特遣隊員也加快步伐，但此人速度加快，當時山區正下著大雨視線不清，為避免追捕發生意外，特遣隊員立即聯繫正在周邊山區執勤山域治安訪查員警，員警在山區出口包圍，果然戰術奏效，將男子逮捕。

關山分局表示，這名男子非常狡猾，一開始謊報身分，然後又裝病，並將竊取的牛樟芝藏匿在外套內裡夾層中。員警很快查出這名陳姓男子是通緝犯，當員警碰觸外套時，他神色緊張，經搜查後發現外套夾層內有兩包牛樟芝，人贓俱獲。

經林務局關山工作站秤重牛樟芝為660公克，市價約新台幣5萬元，全案警方訊後依違反森林法及竊盜罪嫌送辦，並追查後續銷贓管道。

關山分局長潘仕能表示，警林向來是伙伴關係，且有絕佳合作默契。近期雙方的努力下，已破獲多起森林竊案。他也呼籲民眾，森林是屬於全體國民的資產，切勿心存僥倖，想將山區自然資源占為己有或竊取變賣，將得不償失。

通緝 山老鼠 竊盜

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