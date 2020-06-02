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1歲半女童插上門栓 阿嬤頂樓收棉被回不了家忍痛破門
基隆市在家照顧1歲半孫女的阿嬤，近午上頂樓收棉被，只帶上門未上鎖就上樓，結果被關在屋外，獨留女童在家中。阿嬤找來鎖匠打不開門，最後由消防隊員切開鐵門，才發現女童把門栓給插上了，結束一場虛驚。
基隆市消防局「119」今天上午11點多接到報案電話，派員前住七堵區東新街一戶民宅協助「開門」。阿嬤說，她要到住家頂樓收棉被，心想只去一下下，所以出門時只帶上鐵，未上鎖，也沒有帶鑰匙。
收好棉被下樓時，發現住家鐵門竟然打不開，以為女童上鎖，找來鎖匠試著開鎖，但一直打不開門，此時屋內傳來女童的哭聲，家屬同意消防隊員破壞鐵門，以利開門。
消防隊員花了約10分鐘，切斷鐵門的「欄柱」形成開口，才發現女童並非把門上鎖，而是關上門栓。
女童的媽媽得知女童被「關」在屋內，著急的趕回家，隔著大門，安撫在屋內大哭的女兒「媽媽在這邊，不要怕。」鐵門打開後，女童被媽媽抱在懷裡破涕為笑，聽著媽媽的話，對消防隊員說謝謝，揮手說再見。
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