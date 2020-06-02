2000弱勢戶免費裝住警器 豐原消防分隊今到媽祖廟祈福
日前台北市錢櫃大火再次喚醒大家消防意識，內政部預告修正「應設置住宅用火災警報器之場所」草案，提升早期發現火災應變能力，確保民眾生命安全；台中市豐原消防分隊和豐南分隊已拿到公發2000顆住警器，將先免費為列冊中的弱勢家庭安裝，數量如果夠再開放一般民眾登記，消防隊員今天帶著住警器到豐原慈濟宮上香祈福，慈濟宮也致贈平安小卡、平安水等保平安小物，慈濟宮主委鄭文鑫表示，消防隊員保障大家身家財產，媽祖也要保護每一位消防隊員平安。
豐原慈濟宮前今天擺放許多「住宅火災警報器」，消防隊員們手持三炷香向葫蘆墩媽祖祈福，豐原及豐南消防分隊近日將到弱勢家庭裝設住警器，期待透過祈福祝禱方式，讓住警器可以在關鍵時刻發揮最大的功效，提醒民眾火災發生，同時提供應變空間，將祝融的傷害降到最低。
台中市政府消防局第一救災救護大隊組長黃智鴻表示，過去幾年台中市政府消防局都在推廣住警器的裝設，希望藉由住警器的裝設，讓民眾的安全更獲得保障，住警器具備及早發現、即時反應、儘速逃生功能；消防隊在推廣過程中，由於是免費安裝，常有民眾誤認為詐騙集團。
台中市每年編預算購買住警器，由消防隊員為列冊弱勢戶免費裝，第二波再為民宅裝設，以門牌申請，每戶一顆，民眾都可向當地消防隊申請，慈濟宮副主委洪獻堂說，每天都看到民眾到媽祖面前誠心祈求一個平安符，住警器就是一個最好的平安符；豐原地區消防分隊提醒民眾，第一階段弱勢家庭裝設完畢後，會開放第二階段一般民眾登記免費安裝，有需要的民眾都可以向消防隊洽詢。
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