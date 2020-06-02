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花甲怪伯伯潛入民宅什麼都不拿 警將傳喚他說明
一名家住台中市的六旬男子，最近到彰化縣埔心鄉破壞民宅門鎖，進入後空手而出。民宅雖未損失財物，但陌生人入侵，鄰里居民心理壓力都很大。彰化縣溪湖警分局今天表示，已接獲報案，警方收集相關事證，將傳喚這名男子到案說明。
警分局表示，這名男子多次到彰化縣行竊，前天又來，在埔心鄉出沒，被錄下破壞民宅門鎖的畫面，民宅主人供稱沒發現財物被偷，監視錄影畫面也顯示男子兩手空空，警方將傳喚男子說明大白天潛入民宅的目的。
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