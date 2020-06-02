聽新聞
test
0:00 / 0:00
警壓制民眾斷腿引爭議 官司拖2年未果
桃園市大園分局28歲林姓警員傳出2年前在新北市蘆洲分局任職期間，曾發生處理車禍過程疑似壓制踢斷當事人左腳事件至今未處理，該當事人訴求媒體爆料，大園分局副分局長詹枝松今天上午表示，林姓警員去年10月調任該分局服務，該案是2年前在新北市發生案件，目前已進入司法程序，該分局不便表示意見，但會協助林姓警員處理後續事宜。
林姓警員2年前在新北市蘆洲分局任職，處理車禍案涉及施暴車禍當事人引發官司，林姓警員服務警職4年，去年10月間，統調至大園分局服務至今，他平時勤務正常、工作認真，去年11月間，林與張姓警員取締違規，2人當場靈機應變機警逮住毒嫌，過程毒嫌反抗，林拔槍制伏，造成張姓警員小腿擦傷、林姓警員手部瘀傷，目擊居民肯定2人行為、獲得分局長郭森永表揚，不過事後傳出民眾拍攝到林壓制毒嫌過程疑似踢嫌犯頭部，大園分局表示，會進一步查明。
林姓警員今天上午並未出面說明，詹枝松表示，林姓警員在新北市發生的案件，已進入司法程序，林向分局說明正在思考2年前這起案件後續處理作法，心情尚未平復、不便出面受訪，該案目前進入司法程序，該分局後續會了解和協助林處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言