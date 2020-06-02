警壓制民眾斷腿引爭議 官司拖2年未果

桃園市大園分局28歲林姓警員傳出2年前在新北市蘆洲分局任職期間，曾發生處理車禍過程疑似壓制踢斷當事人左腳事件至今未處理，該當事人訴求媒體爆料，大園分局副分局長詹枝松今天上午表示，林姓警員去年10月調任該分局服務，該案是2年前在新北市發生案件，目前已進入司法程序，該分局不便表示意見，但會協助林姓警員處理後續事宜。

林姓警員2年前在新北市蘆洲分局任職，處理車禍案涉及施暴車禍當事人引發官司，林姓警員服務警職4年，去年10月間，統調至大園分局服務至今，他平時勤務正常、工作認真，去年11月間，林與張姓警員取締違規，2人當場靈機應變機警逮住毒嫌，過程毒嫌反抗，林拔槍制伏，造成張姓警員小腿擦傷、林姓警員手部瘀傷，目擊居民肯定2人行為、獲得分局長郭森永表揚，不過事後傳出民眾拍攝到林壓制毒嫌過程疑似踢嫌犯頭部，大園分局表示，會進一步查明。