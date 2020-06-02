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影／年輕準媽咪半夜破水劇痛 暖警即刻鳴笛護送
高雄市28歲陳姓準媽媽上月底深夜準備到醫院待產，就醫途中卻突然羊水破裂，同車家屬心急如焚，情急之下飛車奔往嘉興派出所求助。員警見少婦臨盆在即，立刻鳴笛開道，順利壓縮一半車程時間，護送少婦到楠梓婦產科診所，幸好結果「母子均安」。
據了解，陳女上月29日深夜在家人陪同下，準備到楠梓一家婦產科診所待產，沒想到，行經岡山嘉興路段時，產婦突然感到子宮劇烈收縮，腹部一陣劇痛，且羊水已破裂；同車的媽媽、姊夫一時手足無措，只看到前方不遠處有派出所，就連忙將車開到嘉興派出所向員警求援，「警察先生！我女兒已經要生了！可不可以幫我們送她去醫院？」
員警見情況緊急，擔心產婦、胎兒生命安全，當機立斷開巡邏車鳴笛開道，直往楠梓方向前駛。當時雖然已是深夜時分，但省道上車流仍不少，員警沿途不斷鳴警報器、按喇叭示警，提醒前方車輛讓道，約10分鐘左右後，成功護送陳女到楠梓的婦產科診所。
陳女順利交由醫護人員接手照護，她的家人這也才放下心中大石頭，頻頻向員警致謝，幸好最後母子都平安。然而，警方仍提醒，由於警察單位並沒有專業醫療救護設備，如果民眾真的需要緊急救護，還是得撥打119請專業救護人員、救護車協助，才能確保患者能接受較妥善的照護。
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