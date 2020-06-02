台中酒店拚復業昨迎客 中警馬上安排臨檢查違規

新冠肺炎疫情趨緩，台中市多家酒店在市府解禁下，昨天晚上紛紛開燈復業迎客，台中市第五警分局昨晚也針對轄區4家大型視聽KTV進行臨檢，動員40名警力前往稽查，調查業者是否有配合市府規定，落實保持社交距離、實名登記等4項防疫條件，經查昨天4家業者都無違規情形。

台中市第五警分局表示，昨晚出動40名警力臨檢4家業者，包括金麗都理容KTV、九龍儷晶KTV、海舞理容KTV、火鳳凰理容KTV，檢查業者是否符合規定，也當場提醒業者，必須符合中央流行疫情指揮中心所訂四項防疫條件及安全規範，包括實名登記制、量測體溫，於場所內提供洗手設備或乾洗手消毒液，公告營業空間容留人數及場所內所有人員均應戴口罩或保持社交距離。另消防、建築物公共安全檢查申報均應合格，以避免群聚感染情事發生。

市警五分局長郭士傑說，國內疫情雖已獲得有效控制，本土確診病例更已維持超過1個月零確診，不過即使有條件開放業者復業，防疫仍不可鬆懈，因此，五分局將持續不定期規劃擴大臨檢，針對轄內有女陪侍場所加強稽查，抽查業者是否落實各項防疫措施。