失戀又收入銳減 女想不開海漂3小時被警救回
高雄黃姓女子失戀又因疫情影響收入銳減，竟騎機車到旗津區海岸公園附近的沙灘上，再獨自游到海水中，漂浮將近3小時，經黃女友人輾轉通知報警，警方在3小時後找到倒在沙灘上的黃女，成功勸阻才平安無事。
前天晚上10點半時，鼓山警分局旗津所接獲黃女胞兄報案電話，指黃女（38歲）近來因與男友分手，受到疫情影響工作收入銳減，雙重壓力籠罩下萬念俱灰，晚上傳訊給友人說想不開，經友人通知下，他擔心妹妹出意外，趕緊來報警。
旗津所員警立即通知消防、海巡等單位，聯合展開搜救行動。警方透過黃女手機定位找到黃女所騎乘的機車，後以黃的機車為原點，逐步縮小範圍，終於在漆黑的沙灘一隅找到倒臥在沙灘上，任海水拍打的黃女。
黃女說，因感情受挫加上經濟狀況不佳才會萌生尋短意圖，但在海面上游了3個多小時後，就停在礁石上休息，然後看到沙灘上好幾個手電筒的燈光，猜想應該是親友擔心她，不想造成他人負擔，才回游到沙灘上。
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