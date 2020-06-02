保障民眾用路安全 楊梅警連9天交通大執法

桃園市楊梅警分局昨天起至6月9日執行「交通大執法」專案勤務，鑑於桃園市警局統計今年1月1日起至4月30日止，楊梅區發生「A1類」交通事故63件，造成64人死亡，相較去年同期件數增加9件、死亡增加10人；「A2」類交通事故計發生1萬5144件、造成1萬9483人受傷，較去年同期件數增加1947件、受傷增加2347人。

為遏止楊梅區A1、A2類道路交通事故發生，於不增加外勤警力負荷原則下，考量警力運用併聯合執行「防制危險駕車」、「取締酒後駕車」、「護老」、「路暢」專案勤務。

勤務規劃包括，一、巡邏守望勤務：於上下班（學）時段，依據警察局肇事路口(段)統計分析資料事故熱點楊梅區中山北路、新農街、楊湖路、楊新路，每天早上8至10點、下午4至6點時段同步執行。二、防制事故熱點強化防制A1類交通事故，加強取締酒駕及嚴重超速勤務。三、路暢勤務：每天早上8點至晚上8點，根據轄內熱點路段執行，包含楊梅區大成路（大成路與楊新路口至中山路與大成路口）、楊梅區臺一線(自裕成路口至漢昌街口)及新屋區中山路(自中華路口與至三民路口)。

楊梅分局長林信雄表示，交通大執法的目的不是為績效，為有效改善交通秩序，端賴全民共同遵守交通規則，以共同營造「遵守路權、你我安全」的優良交通環境，讓用路人有安全行的空間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康