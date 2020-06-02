快訊

癌症時鐘快轉16秒 大腸癌連12年蟬聯十大癌症之首

交部讓遠航起死回生？民航局廢證遭駁回 關鍵公文曝光

保障民眾用路安全 楊梅警連9天交通大執法

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市楊梅警分局昨天起至6月9日執行「交通大執法」專案勤務，鑑於桃園市警局統計今年1月1日起至4月30日止，楊梅區發生「A1類」交通事故63件，造成64人死亡，相較去年同期件數增加9件、死亡增加10人；「A2」類交通事故計發生1萬5144件、造成1萬9483人受傷，較去年同期件數增加1947件、受傷增加2347人。

為遏止楊梅區A1、A2類道路交通事故發生，於不增加外勤警力負荷原則下，考量警力運用併聯合執行「防制危險駕車」、「取締酒後駕車」、「護老」、「路暢」專案勤務。

勤務規劃包括，一、巡邏守望勤務：於上下班（學）時段，依據警察局肇事路口(段)統計分析資料事故熱點楊梅區中山北路、新農街、楊湖路、楊新路，每天早上8至10點、下午4至6點時段同步執行。二、防制事故熱點強化防制A1類交通事故，加強取締酒駕及嚴重超速勤務。三、路暢勤務：每天早上8點至晚上8點，根據轄內熱點路段執行，包含楊梅區大成路（大成路與楊新路口至中山路與大成路口）、楊梅區臺一線(自裕成路口至漢昌街口)及新屋區中山路(自中華路口與至三民路口)。

楊梅分局長林信雄表示，交通大執法的目的不是為績效，為有效改善交通秩序，端賴全民共同遵守交通規則，以共同營造「遵守路權、你我安全」的優良交通環境，讓用路人有安全行的空間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊梅警分局昨天起至6月9日止執行「交通大執法」專案勤務。記者高宇震／翻攝
楊梅警分局昨天起至6月9日止執行「交通大執法」專案勤務。記者高宇震／翻攝
楊梅警分局昨天起至6月9日止執行「交通大執法」專案勤務。記者高宇震／翻攝
楊梅警分局昨天起至6月9日止執行「交通大執法」專案勤務。記者高宇震／翻攝

事故 酒駕

延伸閱讀

從5.46%提升至21.6% 桃汙水道接管率躍進 徐國勇肯定

徐國勇參觀楊梅水資中心 3段AO生物處理法回收再利用

死亡車禍頻傳 桃市今起大執法

影／死亡車禍影片好驚 桃市明天起交通大執法9天

相關新聞

未繫安全帶？男駕賓士CLS63自撞國3護欄 拋出車外慘死

發生在今天清晨6時許、國道三號北向200.1公里快官路段自撞護欄死亡車禍，國道公路警察第7大隊調查，肇事的是輛要價758...

南投合歡溪步道崩塌山友受困 搜救隊暗夜疾行架繩救8人

南投縣仁愛鄉合歡溪步道昨夜傳8人登山隊因步道崩塌受困，其中1人受傷、1人體力不支，當地消防分隊串連神鷹山區搜救隊集結搜救...

影／台南國三生騎機車載女自撞亡 父：不知兒半夜外出

台南市15歲馮姓少年今天凌晨近4點，騎乘祖父機車後載陳姓少女，行經北區中華北路三段鄭仔寮橋北上車道，突失控撞上橋上護欄，...

警壓制民眾斷腿引爭議 官司拖2年未果

桃園市大園分局28歲林姓警員傳出2年前在新北市蘆洲分局任職期間，曾發生處理車禍過程疑似壓制踢斷當事人左腳事件至今未處理，...

花甲怪伯伯潛入民宅什麼都不拿 警將傳喚他說明

一名家住台中市的六旬男子，最近到彰化縣埔心鄉破壞民宅門鎖，進入後空手而出。民宅雖未損失財物，但陌生人入侵，鄰里居民心理壓...

影／年輕準媽咪半夜破水劇痛 暖警即刻鳴笛護送

高雄市28歲陳姓準媽媽上月底深夜準備到醫院待產，就醫途中卻突然羊水破裂，同車家屬心急如焚，情急之下飛車奔往嘉興派出所求助...

台中酒店拚復業昨迎客 中警馬上安排臨檢查違規

新冠肺炎疫情趨緩，台中市多家酒店在市府解禁下，昨天晚上紛紛開燈復業迎客，台中市第五警分局昨晚也針對轄區4家大型視聽KTV...

失戀又收入銳減 女想不開海漂3小時被警救回

高雄黃姓女子失戀又因疫情影響收入銳減，竟騎機車到旗津區海岸公園附近的沙灘上，再獨自游到海水中，漂浮將近3小時，經黃女友人...

台東老婦反鎖屋內斷食20天欲治百病 家人報警強制送醫

台東市一名60多歲的老婦為治療身體疾病，竟從書中逕行所謂的斷食療法來治病，並把自己反鎖在房間內長達20天，家人擔心安危報...

大貨車擦撞機車 80歲老翁受困貨車底無生命跡象

嘉義縣消防局上午10點獲報，東石鄉西崙村路段發生機車與大貨車擦撞車禍，消防局派遣器材車及救護車前往搶救，人車到場發現騎機...

桃市知名酒店復業第一晚 客人上門2成小姐嘆「快活不下去」

桃園市政府昨天核准全市34家酒店、舞廳業者恢復營業，為落實業者安檢防疫達標，市府聯合稽查小組昨晚前往知名中國城、天上人間...

國道3號快官路段車禍 1轎車撞護欄駕駛當場死亡

國道3號北上200公里又200公尺處快官路段，今天上午6時16分許，發生一輛白色轎車撞上護欄，造成約30歲男駕駛當場死亡...

熱門新聞

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

影／多輛BMW跑車隧道競速 翻覆撞上對向車「慘烈」連環撞

開自動輔助撞貨車 特斯拉駕駛誤認會「自動煞車」

未繫安全帶？男駕賓士CLS63自撞國3護欄 拋出車外慘死

影／剃頭、灌酒、逼人吃狗屎 黑道「瘋暉」逞凶遭逮

重機情侶雙亡 母淚：女兒出門前問「我今天漂亮嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。