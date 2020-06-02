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台東老婦反鎖屋內斷食20天欲治百病 家人報警強制送醫

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東市一名60多歲的老婦為治療身體疾病，竟從書中逕行所謂的斷食療法來治病，並把自己反鎖在房間內長達20天，家人擔心安危報案求助。警消及醫護人員評估老婦有生命危險後，強制送醫。

警消指出，今天早上接獲市區一名老婦斷食20天，反鎖屋內，抵達現場時，經家人勸說老婦堅持不開門，於是利用伸縮梯爬上房間上方，進入後再裡頭打開喇叭鎖，將老婦抬上擔架。

由於20天沒進食，老婦僅喝少量的水，全身瘦得只剩皮包骨，但老婦還是不願救醫，並不斷抗議拒絕，警方和衛生所人員到場後，評估老婦健康狀況有生命危險下，才強制送醫治療。

警方表示，老婦本身有疾病纏身，竟然異想天開，自己看書進行斷食治療法，認為可治百病，就把自己關一樓安親房，反鎖避免被人干擾，竟然多達20天，老婦妹妹擔心姊姊出問題，才報案求救。

景春中醫診所醫師陳顯東表示，斷食對身體後天之氣，會有很大的傷害，每個人身體健康狀態不一，長期斷食沒有營養來源，不僅不會治病，反而對生命造成威脅，這樣錯誤觀念，民眾千萬不要嚐試。

台東市一名60多歲老婦，為治療疾病，竟採用書中斷食療法治病，反鎖房內長達20天，警消據報將老婦強制送醫治療。記者尤聰光／翻攝
台東市一名60多歲老婦，為治療疾病，竟採用書中斷食療法治病，反鎖房內長達20天，警消據報將老婦強制送醫治療。記者尤聰光／翻攝
警消人員利用伸縮梯爬上老婦房間上方，進入後再裡頭打開喇叭鎖，順利將老婦救出送醫。記者尤聰光／翻攝
警消人員利用伸縮梯爬上老婦房間上方，進入後再裡頭打開喇叭鎖，順利將老婦救出送醫。記者尤聰光／翻攝

衛生所 醫護人員 食療

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