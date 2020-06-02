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南投合歡溪步道崩塌山友受困 搜救隊暗夜疾行架繩救8人

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉合歡溪步道昨夜傳8人登山隊因步道崩塌受困，其中1人受傷、1人體力不支，當地消防分隊串連神鷹山區搜救隊集結搜救隊，夜間疾行40分鐘抵達崩塌處，架設繩索攀越救援，下山後將傷者送醫，性命無礙，今均返家休息。

南投縣消防局指出，昨天下午5時許獲報仁愛鄉有民眾登山受困，一支8人登山隊至翠華村華崗部落的合歡溪步道登山，途中1人不慎跌倒，左手疼痛不已，另1人則體力不支，且該步道因連日豪雨多有崩塌，登山隊無法續行，向外求援。

南投縣消防局當下隨即通報仁愛消防分隊，當地分隊考量山區氣候不穩，且入夜氣溫驟降，對受困登山隊及傷者不利，恐有失溫之虞，因此仍集結隊伍上山搜救，南投縣神鷹山區搜救隊接獲消防通報，也就近指派梨山中隊5名隊員趕赴支援。

搜救人員表示，搜救隊在晚上6時左右集結完畢，但已入夜，憂心傷者及登山隊受困狀況，出動後在步道上疾行救援，但夜間視線不良，增加搜救難度，所幸在約在晚上6時40分抵達崩塌處，並發現受困團體，隨即著手架設繩索救援。

唯因崩塌範圍不小，搜救隊花了近20分鐘才將繩索架設完成，安全攀越崩塌地後，與登山隊接觸，經初步檢視，除1人左手脫臼、1人體力不支外，其餘6人無大礙，後續透過繩索、照明設備等讓登山客越過崩塌地，並接力協助傷者攀越。

南投縣消防局表示，這支8人登山隊昨晚8時許被成功救下山，傷者經送醫，性命無礙，今均返家休息；另，提醒登山民眾，梅雨季期間，山區氣候不穩，民眾上山活動前應先三思，尤其連續降雨後，步道濕滑且易坍方落石，建議避免前往。

南投縣仁愛鄉合歡溪步道昨晚傳8人登山隊受困，當地消防與神鷹梨山中隊暗夜疾行救人。圖／南投縣神鷹山區搜救隊提供
南投縣仁愛鄉合歡溪步道昨晚傳8人登山隊受困，當地消防與神鷹梨山中隊暗夜疾行救人。圖／南投縣神鷹山區搜救隊提供
南投縣仁愛鄉合歡溪步道昨晚傳8人登山隊受困，當地消防與神鷹梨山中隊暗夜疾行救人。圖／南投縣神鷹山區搜救隊提供
南投縣仁愛鄉合歡溪步道昨晚傳8人登山隊受困，當地消防與神鷹梨山中隊暗夜疾行救人。圖／南投縣神鷹山區搜救隊提供
南投縣仁愛鄉合歡溪步道昨晚傳8人登山隊受困，當地消防與神鷹梨山中隊暗夜疾行救人。圖／南投縣神鷹山區搜救隊提供
南投縣仁愛鄉合歡溪步道昨晚傳8人登山隊受困，當地消防與神鷹梨山中隊暗夜疾行救人。圖／南投縣神鷹山區搜救隊提供

崩塌 梅雨 豪雨

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