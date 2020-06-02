未繫安全帶？男駕賓士CLS63自撞國3護欄 拋出車外慘死

發生在今天清晨6時許、國道三號北向200.1公里快官路段自撞護欄死亡車禍，國道公路警察第7大隊調查，肇事的是輛要價758萬的賓士CLS63 AMG轎車，駕駛是28歲李姓男子，當時疑似衝撞護欄後，拋出車外死亡，車禍原因及死者是否繫安全帶，由警方調查中。

警方調查，李姓男子駕駛的這輛賓士CLS63 AMG轎車，在自撞後，停於外線車道，車身嚴重毀損，李被拋出車外，彰化縣消防局據報後，趕到現場，李姓男子已經死亡，未送醫。車禍發生後，車輛只能走內線，車流回堵約3公里，到8點17分乒排除。

依據資料，Benz CLS63 AMG轎車是4門4人座，排氣量 5461cc ，爆發力十分強悍，價位高達758萬元。

李姓男子在車禍發生後，被拋出車外死亡，被懷疑可能未繫安全帶，但警方表示還待調查清。

不過，國道第七大隊仍呼籲車輛行駛於國道發生事故後，沒有繫安全帶的駕駛或乘客在車輛發生撞擊時，會因慣性原理而向前、向上推擠，致強力碰撞或飛出車外等，造成嚴重之傷亡。如果，妥繫安全帶上路，在發生撞擊時，因有安全帶之拉力，使人體不致於撞及方向盤或擋風玻璃，自然就多一層安全保障。 李姓男子駕駛賓士CLS63轎車，在自撞後，停於外線車道，車身嚴重毀損，李姓駕駛人被拋出車外，當場死亡。照片／彰化踢爆網提供

李姓男子駕駛賓士CLS63轎車，在自撞後，停於外線車道，車身嚴重毀損，李姓駕駛人被拋出車外，當場死亡。照片／彰化踢爆網提供

李姓男子駕駛賓士CLS63轎車，在自撞後，停於外線車道，車身嚴重毀損，李姓駕駛人被拋出車外，當場死亡。照片／彰化踢爆網提供