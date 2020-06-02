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影／台南國三生騎機車載女自撞亡 父：不知兒半夜外出
台南市15歲馮姓少年今天凌晨近4點，騎乘父親機車後載陳姓少女，行經北區中華北路三段鄭仔寮橋北上車道，突失控撞上橋上護欄，馮因氣胸送醫急救仍宣告不治，陳女右腿骨折。馮父接獲警方通知，向警方表示他不知道兒子半夜騎他的車子外出，至於車禍發生真正原因，警方調閱監視錄影器畫面釐清中。
「有機車自撞橋上護欄，一男一女受傷，快來救人」，今天凌晨3點51分，台南市消防局救災救護中心接獲報案，位於中華北路三段、西門路四段533巷交叉路口的鄭仔寮橋上有車禍。
和緯專責救護隊到場車禍現場，機車騎士馮姓少年胸部靠在橋上護欄，陳姓少女和機車倒在北上車道上，先後將兩人送永康奇美醫院救治，馮因氣胸嚴重，搶救30分鐘後宣告不治，陳姓少女右腳骨折。
車禍發生後，林姓市民恰巧駕車經過，他擔心後方來車再發生追撞，將轎車停在機車後方，等到轄區警方到場後才離去。馮父接獲警方通知，向警方表示，機車是他的，但他不知道讀國中三年級兒子，半夜騎他的車子外出。
警方說，至於車禍發生原因，是否因車速太快或是未注意車前狀況引起，正調閱附近監視錄影器查明。據了解，馮和陳女同為國中三年級應屆畢業生，但兩人不同學校。
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