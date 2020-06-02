桃市知名酒店復業第一晚 客人上門2成小姐嘆「快活不下去」

桃園市多家知名酒店復業第一晚，市府稽查有無落實量體溫、戴口罩、實名制防疫標準開門接客。 記者曾增勳／攝影 桃園市政府昨天核准全市34家酒店、舞廳業者恢復營業，為落實業者安檢防疫達標，市府聯合稽查小組昨晚前往知名中國城、天上人間多家酒店公共安全稽查，各酒店均採進店實名制、量體溫、消毒防疫，業者恢復營業首日，消費客人約2、3成，上班小姐只回來1到2成，業者表示第一天業績是不到過去一半，上班小姐更大嘆「停業一個半月，快活不下去了」。

市府經發局表示，酒店、舞廳業者為求恢復營業，上周紛紛提出申請，全市總計85家酒店、舞廳申請復業，至昨天下班截止，共有34 家業者核准恢復營業，其他51家業者未核准，主要是建管、消防安檢缺失未改善，復業必須完全符合市府防疫整備、顧客實名制、營業場所保持社距、消防安檢通過等4項防疫達標才能核准復業。

桃園市率先核准恢復營業迎客的知名中國城經典酒店、九九會館、天上人間等34家業者昨晚陸續開門迎接客人，為落實防疫、公安，市府經發、衛生及市警局聯合稽查小組由桃園分局副分局長曾瑛峻帶隊，看至客人上門，酒店服務生都親切為客人量體溫、消毒和實名制，打出「配合政府防疫規範、我們做得到」立牌廣告宣導，若客人未帶口罩則免費供應，。

酒店業者表示，業者完全配合政府防疫標準復業，可能礙於實名制，復業第1天客人上門大約2、3成，服務小姐也只回來1、2成，業績不到過去一半，「但是復業總是好的第一步」。回店服務小姐說，停業1月半，她們沒有生計，只好四處打工，生活很慘」。 桃園市知名中國城經典酒店、天上人間等34家酒店、舞廳核准復業，昨晚陸續開門迎接客人。記者曾增勳／攝影

桃園市多家知名酒店復業第一晚，市府稽查有無落實量體溫、戴口罩、實名制防疫標準開門接客。 記者曾增勳／攝影