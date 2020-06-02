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台中藥品工廠半夜響報器響 地下室膠囊原料倉庫失火

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅區一家藥品工廠今天凌晨發生火警，工廠內警報器響，大雅消防分隊獲報，和支援人車迅速到場撲滅火勢。起火原因待查。

今天凌晨12點多，大雅區民生路三段發生工廠火警，共派出大雅、神岡、四平、清泉等分隊及第一大隊大隊部、出動消防車11輛、救護車1輛、人員41名，由大雅分隊分隊長陳昭安帶隊搶救。

當時大雅分隊接獲民眾報案表示，現場警報器響，請求派遣人車前往協助搶救。

到場消防隊員回報，現場工廠地下室有煙冒出，請求支援，在地下室發現火點，立即出水搶救。

凌晨1點13分回報，地下室為儲存膠囊倉庫，濃煙很大，仍然無法評估燃燒面積，需在加派一車組前往支援。

消防局表示，這家膠囊公司，地上3層地下1層，2樓RC、3樓鐵皮結構建物。

凌晨3點21分回報，殘火處理完畢，現場是地下室藥品膠囊倉庫，燃燒面積約15平方公尺、無人員受傷。現場後續交由大隊火調人員處理。

台中市大雅區今天凌晨發生工廠火警，消防隊員迅速到場滅火。圖/台中市消防局提供
台中市大雅區今天凌晨發生工廠火警，消防隊員迅速到場滅火。圖/台中市消防局提供
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