台鐵集集彩繪列車又出包 突冒煙險釀火燒車

「國立集集美術館」彩繪區間車今天行駛間突然冒煙、車底出現火苗，當下很快由乘務人員用滅火器撲滅，所幸無人員傷亡。

台鐵一列由彰化二水開往南投車埕的2721次區間車，今天下午行駛間突然冒煙，列車停在南投濁水站由隨車人員撲滅，南投縣消防局名間分隊獲報到場，檢視無人員傷亡且火勢已由列車人員撲滅，這輛列車事後拖回彰化二水站，彰化縣消防局二水分隊也到場了解。

交通部台灣鐵路管理局晚間表示，有關第2721次列車在集集支線濁水站外冒煙、車底出現火苗事件，當下即由乘務人員以滅火器撲滅，無人傷亡，事故原因由國家運輸安全調查委員會派員調查，台鐵局全力配合。

台鐵局表示，已針對此車型36輛同型車的動力引擎增壓機全面特檢，並將護罩拆下，防止類似事件再發生，確保行車安全。

據了解，這列由二水開往車埕的2721次區間車剛好輪到「國立集集美術館」彩繪列車運行，這列彩繪車發表時曾因石虎圖案被爆其實是花豹，且購自圖庫引起極大爭議，雖然車身彩繪很新，但車齡可說偏高，今天發生冒煙起火事故，初步檢修不排除漏油導致。