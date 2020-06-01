台鐵集集彩繪列車又出包 突冒煙險釀火燒車

中央社 / 南投縣1日電

「國立集集美術館」彩繪區間車今天行駛間突然冒煙、車底出現火苗，當下很快由乘務人員用滅火器撲滅，所幸無人員傷亡。

台鐵一列由彰化二水開往南投車埕的2721次區間車，今天下午行駛間突然冒煙，列車停在南投濁水站由隨車人員撲滅，南投縣消防局名間分隊獲報到場，檢視無人員傷亡且火勢已由列車人員撲滅，這輛列車事後拖回彰化二水站，彰化縣消防局二水分隊也到場了解。

交通部台灣鐵路管理局晚間表示，有關第2721次列車在集集支線濁水站外冒煙、車底出現火苗事件，當下即由乘務人員以滅火器撲滅，無人傷亡，事故原因由國家運輸安全調查委員會派員調查，台鐵局全力配合。

台鐵局表示，已針對此車型36輛同型車的動力引擎增壓機全面特檢，並將護罩拆下，防止類似事件再發生，確保行車安全。

據了解，這列由二水開往車埕的2721次區間車剛好輪到「國立集集美術館」彩繪列車運行，這列彩繪車發表時曾因石虎圖案被爆其實是花豹，且購自圖庫引起極大爭議，雖然車身彩繪很新，但車齡可說偏高，今天發生冒煙起火事故，初步檢修不排除漏油導致。

彩繪列車 集集 台鐵

延伸閱讀

國道六號東草屯段傳火燒車 駕駛順利逃生

桃捷進駐PChome 再釋出LED立體彩繪列車票卡限量搶購

桃捷xPChome商店街 LED立體彩繪列車票卡限量搶購

集集老街牌坊拆除釀意外 鎮公所檢討評估不足

相關新聞

重機情侶雙亡 母淚：女兒出門前問「我今天漂亮嗎？」

新北市今天發生水泥預拌車疑違規左轉釀情侶重機騎士撞擊雙亡，新北市交通局指出，在民國108年事故發生原因統計中，左轉彎未依...

開自動輔助撞貨車 特斯拉駕駛誤認會「自動煞車」

國道1號南向268.3公里處，昨天上午6時35分一輛載滿食品的營業小貨車倒在內側車道上，車上34歲葉姓男駕駛自行脫困，站...

影／多輛BMW跑車隧道競速 翻覆撞上對向車「慘烈」連環撞

多輛BMW跑車駕駛人涉嫌在新北平溪、基隆暖暖間的基平隧道競速，途中王男、向男和范男駕駛的跑車發生碰撞，王車翻覆後往前滑行...

桃市警車撞公車 警員身體不適車禍送醫

桃園市桃園分局武陵所郭姓員警今天晚上9時許，駕駛巡邏車準備前往春日路協助處理車禍事件，不料行經桃園區復興路、距派出所不到...

遊客疑逆向肇事 台11線小馬路段隔8天又出撞況

省道東海岸公路（台11線）台東縣成功鎮小馬路段，今天又見外地遊客疑似逆向違規超車肇事，兩車對撞車禍，幸未造成重大傷亡。

機車禁進入南濱自行車道 警方加強勸導取締違規

花蓮市太平洋公園內南濱路段自行車道，沿海風景優美，卻常有機車騎士違規行駛自行車道，警方為維護自行車騎士及運動、觀光休閒民...

台東唯一區間測速路段台9戊線 交通隊：近日恢復執法

之前因彰化縣內台61線西濱快速道路區間測速出包，台東縣內唯一區間測速路段，全長5.9公里長的台9戊線也跟著暫停執法，因交...

轎車撞斷電桿衝入白河林初埤 疑車速過快轉彎失控

台南市白河區今天下午發生轎車撞斷路旁電線桿，失控衝入林初埤翻覆池內。消防隊員據報，及時將受困陳姓駕駛脫困送醫，幸僅受輕傷...

縱火犯甫出獄又接連作案 中和警迅速逮人

新北市中和區昨晚接連傳出公寓梯間、路旁機車遭人縱火，警方調閱監視器後，鎖定56歲的黃姓男子涉案，緊急將人拘提到案後，今依...

30歲無業男假意關心路邊阿伯 趁機搶1.9萬被法辦

30歲吳姓男子今天上午近11點騎機車經過台南市北區成功路，見62歲吳姓阿伯看完病騎電動機車獨自一人在路邊，吳上前假意關心，還冒充是阿伯兒...

國道六號東草屯段傳火燒車 駕駛順利逃生

國道六號東草屯路段，今天下午4時多發生火燒車意外，起火車輛因及時停靠路肩，並未導致行車受阻，但火勢猛烈，國道警方及工程車...

太可惡！ 男子2個月棄養4幼犬 被罰天價31多萬元

惡意棄養寵物真的是太可惡了！設籍在桃園市的陳姓男子今年4月及5月兩度棄養共4隻黑狗，且為故佈疑陣還刻意開車將狗再到新北市...

熱門新聞

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

影／板橋砂石車違規左轉 2大型重機車煞不及撞上釀2死

影／國道1大貨車翻車 特斯拉無視直插入車廂

影／多輛BMW跑車隧道競速 翻覆撞上對向車「慘烈」連環撞

開自動輔助撞貨車 特斯拉駕駛誤認會「自動煞車」

20歲男帶340萬現金買名車 開28天報失賺保險理賠被判刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。