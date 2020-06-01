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重機情侶雙亡 母淚：女兒出門前問「我今天漂亮嗎？」

中央社 / 新北1日電

新北市板橋區環河西路４段稍早傳死亡車禍，警方初步調查後，認定肇因與預拌水泥車違規左轉有關。記者陳俊智／翻攝
新北市板橋區環河西路４段稍早傳死亡車禍，警方初步調查後，認定肇因與預拌水泥車違規左轉有關。記者陳俊智／翻攝
新北市今天發生水泥預拌車疑違規左轉釀情侶重機騎士撞擊雙亡，新北市交通局指出，在民國108年事故發生原因統計中，左轉彎未依規定為主要肇因之一，提醒駕駛人千萬別輕忽。

涂姓男子今天上午11時許駕駛水泥預拌車沿環河西路往土城方向行駛，行經板橋區環河西路四段、華江五路口時，疑無視現場設有禁止左轉標誌，未禮讓直行車就逕行左轉進華江五路口。

涂姓男子駕駛水泥預拌車逕行左轉時，22歲陳姓男子、21歲張姓女子分騎兩部重機疑因煞車不及直接撞上，造成兩人當場死亡，兩人家屬獲知悲傷不已，由於陳男及張女熱愛重機，臉書（Facebook）及IG上多是兩人出遊甜蜜身影，一對年輕生命就這樣殞落。

張女的母親流淚對媒體表示，女兒出門前還對她說「我今天穿的有漂亮嗎」，她回憶起來就感到心痛，現在只想要女兒能回來。

警方獲報到場處理，經酒測，涂男酒測值為0，至於肇事原因仍待警方進一步調查釐清。但這起車禍也讓網友對重機肇事頻繁的安全性有所討論。新北市警察局交通警察大隊長鄭永裕表示，每種車子都有一定安全性的設計，主要問題仍在人為因素。

他指出，近來北海岸等地也有重機傷亡事故，主要肇因應是違規左轉或迴轉等未禮讓直行車，因為這些違規行為是正常直行時所不應出現的干擾，許多直行車在可能預期轉彎車會禮讓下，當干擾突然出現時就易使直行車駕駛因反應不及而釀禍。

他表示，重機考照時也有直線煞車的項目，只要正常速度下，重機都能在一定距離內煞停，只是重機馬力大且加速快，在重力加速度下，速度就成安全與否的重要考量，尤其是許多重機常結伴出遊，後車常因不易看到前車狀況的視角及跟車速度等問題，易釀事故。

新北市交通局科長林昭賢指出，在108年事故發生原因統計中，主要肇因包括未依規定讓車、左轉彎未依規定、未注意車前狀況及未依規定減速等，整體而言以機車肇事最多，傷亡年齡多在18到24歲之間的年輕族群，也使得機車事故防制成為道安的重要挑戰，提醒駕駛人千萬別輕忽。

駕駛預拌水泥車的涂姓男子因違規左轉，導致騎乘大型重型機車的一對年輕情侶反應不及撞上慘死。聯合報系記者陳俊智／翻攝
駕駛預拌水泥車的涂姓男子因違規左轉，導致騎乘大型重型機車的一對年輕情侶反應不及撞上慘死。聯合報系記者陳俊智／翻攝

重機 事故 車禍

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