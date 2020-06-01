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遊客疑逆向肇事 台11線小馬路段隔8天又出撞況

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導

省道東海岸公路（台11線）台東縣成功鎮小馬路段，今天又見外地遊客疑似逆向違規超車肇事，兩車對撞車禍，幸未造成重大傷亡。

據目擊者表示，今天中午12時許，30歲台北市侯姓男子駕駛白色轎車（南下）往台東市方向，行經省道東海岸公路（台11線）小馬路段，疑逆向超車，跨越雙黃線迎面撞上北上往成功鎮方向，由台東市林姓男子駕駛的鐵灰色轎車，所幸兩車人員均無大礙，肇事原因及責任，待警方調查中。

8天前，約同一時間在同一路段，也發生外地遊客逆向違規超車肇事，導致台東曾姓婦人死亡。

5月24日中午，省道東海岸公路（台11線）台東縣成功鎮小馬路段，發生兩轎車對撞事故，警方調查張姓男子（24歲，高雄人）逆向超車肇事，迎頭撞上南往北行駛的轎車，造成曾姓女駕駛（57歲）當場沒有生命跡象，送醫搶救不治。

台北市侯姓男子駕駛白色轎車今天中午行經東海岸公路（台11線）小馬路段，疑逆向超車肇事。記者羅紹平／翻攝
台北市侯姓男子駕駛白色轎車今天中午行經東海岸公路（台11線）小馬路段，疑逆向超車肇事。記者羅紹平／翻攝
台東市林姓男子駕駛的鐵灰色轎車，遭逆向車輛撞擊，偏離車道且卡到行道樹。記者羅紹平／翻攝
台東市林姓男子駕駛的鐵灰色轎車，遭逆向車輛撞擊，偏離車道且卡到行道樹。記者羅紹平／翻攝

台東 事故 車禍

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