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特斯拉國道插進貨車車廂 官網點破一關鍵

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特斯拉開自動輔助駕駛撞貨車 官網：無法完全自動駕駛

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

國道1號南向268.3公里處，昨天上午6時35分一輛載滿食品的營業小貨車倒在內側車道上，車上34歲葉姓男駕駛自行脫困，站在中央分隔島等待救援時，6時44分突然後方來了一輛特斯拉疑似煞車不及，直接撞進貨車廂，第四公路警察大隊表示，駕駛特斯拉為53歲黃姓男子，他供稱當時有開啟車輛輔助系統，原以為車輛會偵測到障礙物而降速或停駛，但車子仍定速前進，因此當在最後一刻要煞車時已來不及才會釀禍。

特斯拉台灣官網上其實也有清楚說明，車主在使用「Autopilot自動輔助駕駛功能」時，並無法使車輛完全自動駕駛，因此即使啟動此項功能，車主仍要將緊握方向盤，專注路況以隨時接手駕車。

國道警指出，小貨車葉姓男子供稱，事發當時因為前車突減速，他煞車不及，為了即時閃避前車，導致車輛側翻，脫困後他先到中央分隔島等待救援，雖未在車輛後方100公尺放置警示標示提醒來車，但當時的來車都自行減速繞行，沒想到特斯拉會直接撞上貨車廂，力道之大發出巨響，現場還揚起粉塵。

特斯拉黃姓駕駛則向警方供稱，他確實有開啟車輛輔助系統，當時車速也維持約110公里左右，本以為車子的煞車系統會偵測到障礙物而啟動，後發現車子仍定速前進，他反應過來後即馬上踩煞車，但已無足夠時間及距離閃避貨車，才會直直撞上貨車廂。

國道警表示，現場確實留有明顯的煞車痕，好在黃姓駕駛全程有繫安全帶，撞擊力道雖大，所幸人毫髮無傷。而後警方也對兩名駕駛施以酒測，都沒有酒精濃度反應。

警方指出，目前雙方的事故記錄已完成製作，初步研判將交由第四公路警察大隊交通事故審核小組認定肇責及違規情事。

而針對貨車駕駛未將警示標示放在後方100公尺提醒來車，屬違規行為，警方表示將交由交通事故審核小組進行審核，待鑑定結果出爐再依法於三個月內開單。

特斯拉撞上貨車廂的事故畫面也在網路社團中流傳，一名王姓特斯拉車主表示，車輛輔助系統其實就是自動駕駛，但許多車主會忽略「輔助」的意思，因此即便開啟該功能駕車，雙手仍會握緊方向盤，以便隨時因應突發狀況。

陳姓特斯拉車主則說，依事故畫面來看，白色貨車因為已經側翻，可能是輔助駕駛系統判別不到完整車型，煞車系統最後一刻才判斷要煞車因而釀禍。

國道警方指出，特斯拉駕駛全程有繫安全帶，撞擊力道雖大，但好在駕駛沒有受傷。圖／警方提供
國道警方指出，特斯拉駕駛全程有繫安全帶，撞擊力道雖大，但好在駕駛沒有受傷。圖／警方提供
國道1號南向268.3公里處今天上午一輛食品貨車倒在內側車道上，車上男性駕駛自行脫困，站在中央分隔島待援，突然後方一輛特斯拉疑煞車不及撞進貨車廂。圖／警方提供
國道1號南向268.3公里處今天上午一輛食品貨車倒在內側車道上，車上男性駕駛自行脫困，站在中央分隔島待援，突然後方一輛特斯拉疑煞車不及撞進貨車廂。圖／警方提供
特斯拉台灣官網上有清楚說明，車主在使用「Autopilot自動輔助駕駛功能」時，並無法使車輛完全自動駕駛，因此仍要緊握方向盤，注意路況。圖／取自特斯拉台灣官網
特斯拉台灣官網上有清楚說明，車主在使用「Autopilot自動輔助駕駛功能」時，並無法使車輛完全自動駕駛，因此仍要緊握方向盤，注意路況。圖／取自特斯拉台灣官網
撞進貨車廂的特斯拉車頭全毀，上頭還沾滿醬料。圖／警方提供
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特斯拉 事故 車主 車禍

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