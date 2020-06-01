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機車禁進入南濱自行車道 警方加強勸導取締違規

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市太平洋公園內南濱路段自行車道，沿海風景優美，卻常有機車騎士違規行駛自行車道，警方為維護自行車騎士及運動、觀光休閒民眾安全，增派警力加強執法，員警不定時勸導取締違規，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰，警方呼籲民眾遵守法令與警示標誌，還給用路人安全的賞景車道。

花蓮市太平洋公園內自行車道出入口處，均有設置禁止汽機車進入等警告標誌，警方將依據道路交通管理處罰條例第60條第2項規定內容，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰，期望能有效保障用路人權益與維護道路交通安全。

花蓮警分局呼籲，請民眾遵守太平洋公園南濱路段自行車道明定禁止汽機車進入行駛自行車道規定，避免造成慢跑、散步或騎乘自行車的民眾人身安全上疑慮。警方將不定時編排警力執行守望及巡邏勤務，並適時勸導取締，防止違規行為。

警方將持續加強交通執法，維護花蓮市區道路安全，透過勸導與取締，維護花蓮居民和遊客，在道路上行車安全，也籲請駕駛朋友「合法用路，平安回家」。

花蓮市太平洋公園內南濱路段自行車道，禁止汽車及機車行駛，卻有民眾貪圖方便騎車進入。圖／警方提供
花蓮市太平洋公園內南濱路段自行車道，禁止汽車及機車行駛，卻有民眾貪圖方便騎車進入。圖／警方提供
花蓮警方加強取締違規騎機車進入南濱路段自行車道，呼籲用路人守法。圖／警方提供
花蓮警方加強取締違規騎機車進入南濱路段自行車道，呼籲用路人守法。圖／警方提供
花蓮市太平洋公園內南濱路段自行車道，禁止汽車及機車進入。圖／警方提供
花蓮市太平洋公園內南濱路段自行車道，禁止汽車及機車進入。圖／警方提供

自行車 車道

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