快訊

口罩開放藥局也買不到 廠商一句話讓藥局傻眼

【土博士悲歌1】台大博士連丟7履歷全摃 還有人流浪15年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東唯一區間測速路段台9茂線 交通隊：近日恢復執法

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

之前因彰化縣內台61線西濱快速道路區間測速出包，台東縣內唯一區間測速路段，全長5.9公里長的台9茂線也跟著暫停執法，因交通部道安會報認定彰化是個案，並通知各縣市檢視區測儀器設備如完善，可恢復執法，台東縣警局交通隊今天表示，收到中央公文後，就會重啟台9茂線區間測速。

配合南迴公路截彎取直拓寬工程，台東縣達仁安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段（南迴改）通車，公路總局將安朔至草埔約5.9公里長舊道改為台9茂線。

因顧慮多數車輛改走南迴改新路，可能會有少部民眾利用台9茂線車流變少後，在台9茂線飆車競速，台東縣警局也配合在台9戊線建置區間測速儀器設備。

台9戊線在今年1月7日實施區間測速，起迄點為森永到壽卡路段，全長約5.9公里，限速40公里，標準行車時間8分51秒，少於8分51秒一定受罰。

縣警局交通隊表示，台9戊線區間測速儀器設備完善，待收到警政署或交通部公函，隨時可重啟區間測速，提醒民眾任何時間行駛台9戊線，請依限速行駛，勿超速、違規超車，以免荷包失血，更重要的是確保自己及其他用路人行車安全。

台東縣警局交通隊今天表示，收到中央公文後，就會重啟台9茂線區間測速。圖／本報資料照片
台東縣警局交通隊今天表示，收到中央公文後，就會重啟台9茂線區間測速。圖／本報資料照片

測速 台東 屏東縣

延伸閱讀

聯合報社論／政府坑人：被逆轉的罰單與法拍屋

區間測速無用？警搬數據反駁

區間測速是塞車元凶？ 警方駁：因為他們習慣開快車

新北區間測速 設備運作正常

相關新聞

影／多輛BMW跑車隧道競速 翻覆撞上對向車「慘烈」連環撞

多輛BMW跑車駕駛人涉嫌在新北平溪、基隆暖暖間的基平隧道競速，途中王男、向男和范男駕駛的跑車發生碰撞，王車翻覆後往前滑行...

父救落水女兒反被溪流沖走 搜救3天找到遺體

胡姓男子在新北市雙溪區北勢溪搭救落水女兒時失足落水，女兒後來獲救，但胡被湍急溪水沖走。搜救人員連續3天前往現場搜救，今天...

機車禁進入南濱自行車道 警方加強勸導取締違規

花蓮市太平洋公園內南濱路段自行車道，沿海風景優美，卻常有機車騎士違規行駛自行車道，警方為維護自行車騎士及運動、觀光休閒民...

台東唯一區間測速路段台9茂線 交通隊：近日恢復執法

之前因彰化縣內台61線西濱快速道路區間測速出包，台東縣內唯一區間測速路段，全長5.9公里長的台9茂線也跟著暫停執法，因交...

轎車撞斷電桿衝入白河林初埤 疑車速過快轉彎失控

台南市白河區今天下午發生轎車撞斷路旁電線桿，失控衝入林初埤翻覆池內。消防隊員據報，及時將受困陳姓駕駛脫困送醫，幸僅受輕傷...

30歲無業男假意關心路邊阿伯 趁機搶1.9萬被法辦

30歲吳姓男子今天上午近11點騎機車經過台南市北區成功路，見62歲吳姓阿伯獨自一人在路邊，吳上前假意關心，還冒充是阿伯兒...

國道六號東草屯段傳火燒車 駕駛順利逃生

國道六號東草屯路段，今天下午4時多發生火燒車意外，起火車輛因及時停靠路肩，並未導致行車受阻，但火勢猛烈，國道警方及工程車...

太可惡！ 男子2個月棄養4幼犬 被罰天價31多萬元

惡意棄養寵物真的是太可惡了！設籍在桃園市的陳姓男子今年4月及5月兩度棄養共4隻黑狗，且為故佈疑陣還刻意開車將狗再到新北市...

特斯拉無視貨車翻覆直撞 網猜：自動駕駛中滑手機？

國道1號水上段南下268.4公里今天上午6時許，一輛裝著食品的貨車不知什麼原因往左側倒在內車道上，一輛特斯拉疑似煞車不及，直接撞上，車身插進貨車廂。PTT網友表示，從影片看來疑似是駕駛開著自動駕駛，煞車不及才導致事故，且特斯拉前方都沒車，很明顯車主根本沒有在看路。

特斯拉國道開啟自動輔助駕駛 「碰！」直插進貨車車廂

國道1號水上段南向268.3公里處，今天上午6點35分有一輛食品貨車倒在內側車道上，車上司機自行脫困，站在中央分隔島待援...

3煞討債萬華當街押人上車 路人報案警追到淡水逮人

台北市一名年約30歲陳姓男子今年3月晚間在萬華區萬大路上，遭3名男子強擄上車，雙方當街拉扯，路旁民眾見狀報警；警方到場時...

影／板橋砂石車違規左轉 2大型重機車煞不及撞上釀2死

一輛預拌水泥車今天上午11點多在通過新北市板橋區環河西路4段與華江五路口時，與2輛重機擦撞，造成2名重機駕駛當場死亡，事...

熱門新聞

影／國道1大貨車翻車 特斯拉無視直插入車廂

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

影／板橋砂石車違規左轉 2大型重機車煞不及撞上釀2死

台中東區新民街攤商暗夜火警 火勢有延燒趨勢尚未控制

住戶車位停汽機車挨罰敗訴 法院：社區規約具約束力

20歲男帶340萬現金買名車 開28天報失賺保險理賠被判刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。