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台東唯一區間測速路段台9茂線 交通隊：近日恢復執法
之前因彰化縣內台61線西濱快速道路區間測速出包，台東縣內唯一區間測速路段，全長5.9公里長的台9茂線也跟著暫停執法，因交通部道安會報認定彰化是個案，並通知各縣市檢視區測儀器設備如完善，可恢復執法，台東縣警局交通隊今天表示，收到中央公文後，就會重啟台9茂線區間測速。
配合南迴公路截彎取直拓寬工程，台東縣達仁安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段（南迴改）通車，公路總局將安朔至草埔約5.9公里長舊道改為台9茂線。
因顧慮多數車輛改走南迴改新路，可能會有少部民眾利用台9茂線車流變少後，在台9茂線飆車競速，台東縣警局也配合在台9戊線建置區間測速儀器設備。
台9戊線在今年1月7日實施區間測速，起迄點為森永到壽卡路段，全長約5.9公里，限速40公里，標準行車時間8分51秒，少於8分51秒一定受罰。
縣警局交通隊表示，台9戊線區間測速儀器設備完善，待收到警政署或交通部公函，隨時可重啟區間測速，提醒民眾任何時間行駛台9戊線，請依限速行駛，勿超速、違規超車，以免荷包失血，更重要的是確保自己及其他用路人行車安全。
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