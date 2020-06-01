縱火犯甫出獄又接連作案 中和警迅速逮人

新北市中和區昨晚接連傳出公寓梯間、路旁機車遭人縱火，警方調閱監視器後，鎖定56歲的黃姓男子涉案，緊急將人拘提到案後，今依公共危險罪將他移送法辦。

警方指出，中和區景平路一處公寓梯間昨晚6時突然傳出火警，幸2樓住戶及時發現火勢並報警，僅梯間樓地板有焦黑情況，未釀傷亡。事後，有民眾證稱公寓是遭人潑灑汽油縱火，但住戶表示平日未與人結怨，不清楚對方目的和動機。

員警第一時間地毯式清查，未料晚間8時連城路又傳機車火警，調閱監視器後，發現50歲的黃姓男子持打火機點燃機車座椅，經前案目擊者指認，確定2起縱火案是同一人所為。

警方調查，黃男最近剛出獄，其入監服刑的原因就是縱火，但員警詢問其縱火原因，他始終否認犯案，辯稱監視器拍到的人不是他，還向法院聲請提審，後來又撤回。