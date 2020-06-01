30歲無業男假意關心路邊阿伯 趁機搶1.9萬被法辦
30歲吳姓男子今天上午近11點騎機車經過台南市北區成功路，見62歲吳姓阿伯獨自一人在路邊，吳上前假意關心，還冒充是阿伯兒子友人，讓阿伯放下戒心，涉嫌搶走他皮包內1萬9千元現金，得手後騎機車逃逸，案發後警方以車追人，今天下午2點在中西區協和街上逮捕吳到案，警詢後依搶奪罪嫌移送南檢法辦。
據了解，吳姓男子（30歲，有搶奪、強盜等前科），吳因缺錢花用，今天上午10點50分騎機車經過成功路，見同姓被害人阿伯（62歲） 獨自一人在路邊，吳假裝好意上前關心，還冒充是他兒子友人，趁機搶走被害人皮包後，取出皮包內1萬9千元後，騎機車逃逸。
事後被害人報警，台南市警五分局展開調查，調閱沿路監視器畫面，以車追人，今天下午2占點多在中西區協和街，找到吳嫌，警詢後依搶奪罪嫌法辦。
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