30歲無業男假意關心路邊阿伯 趁機搶1.9萬被法辦

30歲吳姓男子今天上午近11點騎機車經過台南市北區成功路，見62歲吳姓阿伯獨自一人在路邊，吳上前假意關心，還冒充是阿伯兒子友人，讓阿伯放下戒心，涉嫌搶走他皮包內1萬9千元現金，得手後騎機車逃逸，案發後警方以車追人，今天下午2點在中西區協和街上逮捕吳到案，警詢後依搶奪罪嫌移送南檢法辦。

據了解，吳姓男子（30歲，有搶奪、強盜等前科），吳因缺錢花用，今天上午10點50分騎機車經過成功路，見同姓被害人阿伯（62歲） 獨自一人在路邊，吳假裝好意上前關心，還冒充是他兒子友人，趁機搶走被害人皮包後，取出皮包內1萬9千元後，騎機車逃逸。