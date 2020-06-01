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國道六號東草屯段傳火燒車 駕駛順利逃生
國道六號東草屯路段，今天下午4時多發生火燒車意外，起火車輛因及時停靠路肩，並未導致行車受阻，但火勢猛烈，國道警方及工程車到場後，以交通錐警示且縮減車道，消防車到場後便將火勢撲滅，後續將把事故車輛拖離，車流順暢。
南投縣消防局表示，今下午4時7分獲報國道六號東向約8.3公里處路肩，有車輛疑因車況有異停靠路肩，後冒煙且起火燃燒，當下隨即調派草屯分隊消防車及救護車馳援，以水柱灌救迅速控制並撲滅火勢，駕駛已下車逃生，幸無人傷亡。
警方則表示，現場車輛經搶救撲滅無礙，目前車流順暢；另提醒駕駛人，火燒車事件多因車輛故障所致，民眾平時應多留意車輛保養工作，尤其是車齡較高的車輛，應特別加強保養，並落實定期檢驗，以降低車輛故障機率。
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