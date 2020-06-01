國道六號東草屯段傳火燒車 駕駛順利逃生

國道六號東草屯路段，今天下午4時多發生火燒車意外，起火車輛因及時停靠路肩，並未導致行車受阻，但火勢猛烈，國道警方及工程車到場後，以交通錐警示且縮減車道，消防車到場後便將火勢撲滅，後續將把事故車輛拖離，車流順暢。

南投縣消防局表示，今下午4時7分獲報國道六號東向約8.3公里處路肩，有車輛疑因車況有異停靠路肩，後冒煙且起火燃燒，當下隨即調派草屯分隊消防車及救護車馳援，以水柱灌救迅速控制並撲滅火勢，駕駛已下車逃生，幸無人傷亡。