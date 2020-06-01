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疫情後驚傳裁員 宏達電證實：策略性人力資源調整

影／衰！餐廳因疫收攤 轉型KTV試營運卻遭惡煞砸店

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣南投市芳美路一家KTV今凌晨後竟遭人砸店，蔡姓業者接獲鄰居通知到場時，大門及窗戶幾乎都被砸破，現場一片狼藉，所幸當時已關店，幸無有人受傷，業者也大嘆倒楣，並稱未與人結怨，已報警；警方則表示，已鎖定特定對象。

據瞭解，被砸的KTV之前是餐廳，但受疫情衝擊，生意大受影響，業者索性重新裝潢，並添購歌唱設備，轉型為KTV繼續營業，未料22日才開幕，還在試營運，今天凌晨3時許就遭不明人士持棍棒、空心磚砸店，業者粗估損失逾20萬元，

而KTV的監視器則拍下砸店過程，畫面中，5名惡煞分別搭乘4輛車，待車輛停在該店門口附近，下車就持棍棒，甚至隨手撿起路旁的空心磚，就對著店門及玻璃一陣猛砸，前後約7分鐘時間，店內外設施也受波及，目前只能暫停營業。

蔡姓業者表示，今天凌晨3點多關店打烊，員工才離開約半小時，他就接到鄰居通知被砸店，但他沒與人結怨，被砸得莫名其妙，懷疑砸店的人可能搞錯對象，要不然就是同行，已報警處理；只是還在試營運就被砸，感覺很倒楣。

南投警方則表示，接獲業者報案後已介入調查，並調閱相關監視器畫面，目前已鎖定特定對象，後續將傳喚相關關係人釐清，確認其砸店原因及動機，若涉及不法將依法送辦。

南投縣南投市芳美路一家KTV今凌晨後遭人砸店，警方已鎖定特定對象持續追查。圖／讀者提供
南投縣南投市芳美路一家KTV今凌晨後遭人砸店，警方已鎖定特定對象持續追查。圖／讀者提供
南投縣南投市芳美路一家KTV今凌晨後遭人砸店，警方已鎖定特定對象持續追查。圖／讀者提供
南投縣南投市芳美路一家KTV今凌晨後遭人砸店，警方已鎖定特定對象持續追查。圖／讀者提供

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