影／多輛BMW跑車隧道競速 翻覆撞上對向車「慘烈」連環撞

多輛BMW跑車駕駛人涉嫌在新北平溪、基隆暖暖間的基平隧道競速，途中王男、向男和范男駕駛的跑車發生碰撞，王車翻覆後往前滑行，撞上對向張女駕駛的轎車。這起車禍撞得「慘烈」，但僅造成3人輕傷，婉拒送醫。警方調查，4名駕駛均無酒駕，偵詢後將王、向和范男依公共危險罪嫌送辦。

瑞芳警方調查，昨天凌晨3點多，王男駕駛黑色M3跑車搭載魏姓女子，向男駕駛香檳色M4跑車搭載陳姓女子，范男駕駛藍色4系列跑車搭載黃姓男子，3人從平溪往基隆方向駛入台2丙線基平隧道，向男跨越雙黃線駛入對向車道。

3輛跑車行經指標7.3公里處時發生碰撞，王男的車翻覆後，在道路翻滾3圈，最後撞上對向張女駕駛的轎車。黑色M3車體幾乎變形，金色 M4車頭全毀，藍色跑車左側板金凹陷，前保險桿掉落。

警方獲報後趕往現場處理，對4名駕駛人進行酒測，均非酒駕。車禍發生後，魏女、張女和同車的張女爺爺受輕傷，婉拒消防隊員送醫。

警方調閱事故車輛行車記錄器影像時，3名BMW駕駛人均稱並未裝上記憶卡，所以沒有拍下行車影像。公路總局安裝在隧道內的測速設備拍下車禍發生過程，警方認為3輛BMW跑車違規競速，今天將3名駕駛人依公共危險罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

警方查出，范男無照駕駛並逆向行車，對他開出2張罰單，無照罰6千至1萬2千元，逆向罰600至1800元。王男則被告發開車跨越雙黃線，處罰600至1800元。