保障出勤安全 高市消防局爭取明年購買16具美式梯

高雄市消防局鳳祥分隊上周五發生意外，一名陳姓隊員在攀爬雙節梯訓練時，從3公尺高處墜落，腰椎第1、2、4節受傷，前天進行手術，復原情況良好。對於這起意外，不少基層消防員談到梯具問題，期盼能大力使用美式梯保障消防勤務安全。

有消防員說，美式梯與一般伸縮鋁梯，雖然外觀相當相似，但價格相差將近十倍；但相對的是，美式梯經過美國消防協會規範認證，材質、荷重相對優秀，安全更有保障，原先的雙節梯戰技還可以無縫接軌，不會有在換裝時還要另外訓練問題。

有消防員也援引今年年初時，嘉義某消防分隊在一場火警中，雙節梯硬生生斷裂成兩截的案例，險造成攀爬在上的消防員受傷。強調現使用的鋁梯質地軟、難以承受多人負重。