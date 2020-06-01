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太可惡！ 男子2個月棄養4幼犬 被罰天價31多萬元

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導

惡意棄養寵物真的是太可惡了！設籍在桃園市的陳姓男子今年4月及5月兩度棄養共4隻黑狗，且為故佈疑陣還刻意開車將狗再到新北市板橋動物之家門口丟棄，惡劣行徑完全被監視器錄下，新北市動保處為通知陳姓男子到案說明，還連續一個月在男子住處張貼通告，但男子仍不願現身說明，現依違反動保法被處31萬2500元。

「惡意棄養的無良飼主一定要繩之以法！」桃園市一名陳姓男子今年4月15日開著一輛藍色貨車到新北市，並將車上2隻黑狗丟棄在動保處所屬的板橋動物之家門口。

動保處發現後即刻調閱監視器，透過車牌查到陳男設籍於桃園市，然詢問該地址管委會卻得到陳男已不住在該地址，沒想到事隔不到1個月，陳男在5月13日凌晨又開著同輛貨車在同地點棄養2隻黑狗。

此次動保處透過動保警察所提供的車輛追尋系統記錄，查到陳男現居住在新北市新莊龍安路後，即刻派員會同警察前往，並在男子住所門前貼上通知，希望陳男出面說明棄養原因。

新北市動保處副處長張麗珍表示，由於第一次通知男子並無回應，直至今日動保處不斷在門口貼上通知要求男子現身說法，但陳男惡意迴避不願現身及說明。

依新北市政府處理違反動保法裁罰基準，棄養累犯重罰最高15萬元罰鍰，此次案件因犬隻皆未有寵物登記及未絕育，更因累犯分別加重處分7500元及12萬5000元，另未注射狂犬病疫苗處3萬元罰鍰，總計31萬2500元。

板橋動物之家獸醫師施瑞玲表示，陳男2次棄養共4隻黑狗年紀皆為1至2歲，入所時健康狀況良好，但擬被棄養緣故，感覺不太親近人，

在幫4隻黑狗植入寵物晶片、施打狂犬病疫苗及細心照料後，4犬皆恢復活力，完成絕育手術後將開放認養，讓牠們回歸家庭生活。

為杜絕特定民眾棄養惡行，除嚴密監控棄養熱點外，動保處也和警察局及環保局合作在各大公共區域加裝移動式監視器，主動追汽棄養並不定時更換拍攝點，加強防範有心人棄養寵物。

動保處表示，民眾飼養寵物須先評估自身能力，飼養後應有「養牠、愛牠、終養牠」的觀念，外出遛狗時也應牽繩以免走失，若真無法繼續飼養，也可先詢問親友意願或透過動保處「毛寶貝幸福轉運站」媒合新飼主。

另外，若惡意棄養除被罰款外，依動保法第33-1條有棄養動物行為者，不得再認養或飼養寵物，若民眾發現有人棄養動物，也可立即撥打動保專線，齊心杜絕棄養行為。

動保處查獲陳男住所後，即與警察前往尋找陳男並貼通知在門上。圖／新北市動保處提供
動保處查獲陳男住所後，即與警察前往尋找陳男並貼通知在門上。圖／新北市動保處提供
陳男4月及5月皆利用藍色貨車載著黑狗至板橋動物之家門口棄養。圖／新北市動保處提供
陳男4月及5月皆利用藍色貨車載著黑狗至板橋動物之家門口棄養。圖／新北市動保處提供
動保處查獲陳男住所後，即與警察前往尋找陳男並貼通知在門上。圖／新北市動保處提供
動保處查獲陳男住所後，即與警察前往尋找陳男並貼通知在門上。圖／新北市動保處提供
陳男4月及5月皆利用藍色貨車載著黑狗至板橋動物之家門口棄養。圖／新北市動保處提供
陳男4月及5月皆利用藍色貨車載著黑狗至板橋動物之家門口棄養。圖／新北市動保處提供
陳男4月及5月皆利用藍色貨車載著黑狗至板橋動物之家門口棄養。圖／新北市動保處提供
陳男4月及5月皆利用藍色貨車載著黑狗至板橋動物之家門口棄養。圖／新北市動保處提供

棄養 寵物

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