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特斯拉國道開啟自動輔助駕駛 「碰！」直插進貨車車廂

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

國道1號水上段南向268.3公里處，今天上午6點35分有一輛食品貨車倒在內側車道上，車上司機自行脫困，站在中央分隔島待援時，突然後方來了一輛特斯拉，疑似煞車不及直接撞進貨車車廂，第四公路警察大隊表示，特斯拉駕駛供稱有開啟車輛輔助系統，但是否為自動駕駛功能，還有待進一步了解。

國道警指出，貨車司機供稱，事發當時因為前車減速，他緊急煞車閃避前車，導致車輛側翻，他下車在等待救援時，後方特斯拉就撞上貨車廂。

特斯拉駕駛向警方供稱，車輛有開啟輔助系統，當時車速約110公里左右，但一時未注意到前車車輛側翻，欲煞車時已來不及才會釀禍。

國道警表示，撞進貨車廂的特斯拉駕駛全程有繫安全帶，撞擊力道雖大，所幸駕駛沒有受傷。警方也對兩名駕駛施以酒測，均沒有酒精濃度反應。而目前肇事原因及相關肇責，警方仍在釐清當中。

國道1號南向268.3公里處今天上午一輛食品貨車倒在內側車道上，車上男性駕駛自行脫困，站在中央分隔島待援，突然後方一輛特斯拉疑煞車不及撞進貨車車廂。圖／警方提供
國道1號南向268.3公里處今天上午一輛食品貨車倒在內側車道上，車上男性駕駛自行脫困，站在中央分隔島待援，突然後方一輛特斯拉疑煞車不及撞進貨車車廂。圖／警方提供
撞進貨車車廂的特斯拉車頭全毀。圖／警方提供
撞進貨車車廂的特斯拉車頭全毀。圖／警方提供
警方指出，特斯拉駕駛全程有繫安全帶，撞擊力道雖大，所幸駕駛沒有受傷。圖／警方提供
警方指出，特斯拉駕駛全程有繫安全帶，撞擊力道雖大，所幸駕駛沒有受傷。圖／警方提供

特斯拉 國道 警察

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