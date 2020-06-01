特斯拉國道開啟自動輔助駕駛 「碰！」直插進貨車車廂

國道1號水上段南向268.3公里處，今天上午6點35分有一輛食品貨車倒在內側車道上，車上司機自行脫困，站在中央分隔島待援時，突然後方來了一輛特斯拉，疑似煞車不及直接撞進貨車車廂，第四公路警察大隊表示，特斯拉駕駛供稱有開啟車輛輔助系統，但是否為自動駕駛功能，還有待進一步了解。

國道警指出，貨車司機供稱，事發當時因為前車減速，他緊急煞車閃避前車，導致車輛側翻，他下車在等待救援時，後方特斯拉就撞上貨車廂。

特斯拉駕駛向警方供稱，車輛有開啟輔助系統，當時車速約110公里左右，但一時未注意到前車車輛側翻，欲煞車時已來不及才會釀禍。