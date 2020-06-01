父救落水女兒反被溪流沖走 搜救3天找到遺體

胡姓男子在新北市雙溪區北勢溪搭救落水女兒時失足落水，女兒後來獲救，但胡被湍急溪水沖走。搜救人員連續3天前往現場搜救，今天上午11點多在落水點下方約300公尺，溪床石頭下方發現胡的遺體。

58歲胡男與媽媽、妻子和2個成年女兒，前天中午到雙溪區泰平里料角坑17號旁北勢溪河床野餐。20多歲的小女兒疑在拍照時失足墜落溪中，胡男靠近岸邊試圖救援時也失足落水，被溪流沖走。

胡的小女兒後來爬上溪中岩石，由其他遊客拋擲救生圈給她，順利上岸。她的媽媽也下水試圖救她，後來自行上岸時，看著丈夫已被沖到溪流下方，未料最後竟失去蹤影。

消防人員前天下午3點多接獲報案前往搜救，直到當晚7點仍沒發現胡男，並因山區入夜後黑色暗暫停搜救。救難人員昨天再次集結前往現場搜救，仍無功而返。

新北市消防局今午表示，今天上午8點出動40名警、義消山搜救，潛水人員上午11點20分，在落水點下方約300公尺處溪中石頭下方，發現胡男遺體。