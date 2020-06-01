3煞討債萬華當街押人上車 路人報案警追到淡水逮人

台北市一名年約30歲陳姓男子今年3月晚間在萬華區萬大路上，遭3名男子強擄上車，雙方當街拉扯，路旁民眾見狀報警；警方到場時，陳男已被押上車離開，警方立刻以車追人救出陳男。台北地檢署調查後，依強制罪嫌起訴林姓男子等3人，並向法院聲請簡易判決處刑；林妻則不起訴。

今年3月26日晚上7時許，陳男在萬大路一處巷口，遭3名男子強擄上一輛白車，雙方當街爆發拉扯，一旁民眾以為發生鬥毆案件，立刻報警。警方到場時，一行人已離開現場，報案民眾指稱，涉案車輛沿華中橋朝新北市中和區方向駛離。

台北市警方通報新北市警方協助攔車，同時針對民眾提供的車籍資料展開調查。2小時後，警方順利在淡水區中正東路二段一處民宅中查獲涉案的3名男子及1名女子，現場也尋獲受害的陳姓男子，面露驚恐。

陳男未提告對方傷害罪，警訊後將林姓男子等4人依剝奪他人行動自由、聚眾施強暴脅迫等罪移送法辦。檢方查出，陳男與林男有債務糾紛，林男因陳遲不解決，心生不滿，找來汪姓等2名友人，才由汪男以聊天為由約陳男碰面。