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扯！天然山壁溪石遭破壞 斗大「佛」字讓登山客怒了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮觀音瀑布旁登山步道石壁，近期被發現遭人用紅漆寫上斗大「佛」字，且不止一處，甚至連溪石也遭殃，破壞環境的惡劣行徑，讓健行民眾超抓狂，痛批噴漆者「缺德」；縣府觀光處表示，將介入瞭解並協助恢復原有景觀。

而位在台14縣埔霧公路旁的觀音瀑布，水勢壯闊磅礡，周邊涼爽且富含負離子，是當地「埔霧三瀑」之首，且因所在位置交通便利，只要循登山步道行走不到1小時，就能欣賞飛瀑美景，常有民眾前往登山健身，入夏避暑觀瀑人潮更多。

只不過，觀音瀑布登山步道沿線山壁或溪石等天然景致，近期被發現遭不肖人士用紅漆噴上多個斗大「佛」字，讓健行民眾看得超抓狂，氣得痛批噴漆者「缺德」，並指破壞自然山林的行為，根本不配寫「佛」字，也盼政府重視處置並防範。

對此，縣府觀光處表示，得知相關狀況後即介入瞭解，並聯繫當地公所、林務局、河川局等權責單位共同研議，盼以低汙染防方式進行清理，恢復觀音瀑布周邊原有景觀，也避免對環境水質造成影響。

觀光處長陳志賢則說，違規塗鴉或噴字破壞景觀已觸法，若查到相關噴漆行為者也將依法開罰；而埔里觀音瀑布是縣府委由公所代管，後續將請公所或警方加強巡查，後續也會盡快派員循登山步道清理沿途遭噴漆的山壁、溪石等自然景觀。

南投縣埔里鎮觀音瀑布登山步道旁石壁或溪石等，被人用紅漆寫上斗大「佛」字。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮觀音瀑布登山步道旁石壁或溪石等，被人用紅漆寫上斗大「佛」字。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮觀音瀑布水勢壯闊磅礡，周邊涼爽且富含負離子，是當地「埔霧三瀑」之首。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮觀音瀑布水勢壯闊磅礡，周邊涼爽且富含負離子，是當地「埔霧三瀑」之首。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮觀音瀑布登山步道旁石壁或溪石等，被人用紅漆寫上斗大「佛」字。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮觀音瀑布登山步道旁石壁或溪石等，被人用紅漆寫上斗大「佛」字。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮觀音瀑布登山步道旁石壁或溪石等，被人用紅漆寫上斗大「佛」字。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮觀音瀑布登山步道旁石壁或溪石等，被人用紅漆寫上斗大「佛」字。記者賴香珊／攝影

登山步道 埔里

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